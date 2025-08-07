Godfried Frimpong resmen Kasımpaşa'da!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 26 yaşındaki Hollandalı sol bek Godfried Frimpong'u renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa, son olarak Moreirense'de forma giyen ve bonservisi elinde olan 26 yaşındaki Hollandalı sol bek Godfried Frimpong'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Godfried Frimpong, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni transferimiz Frimpong’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz!" denildi.
Geçtiğimiz sezon Portekiz ekibinde 33 maça çıkan Frimpong, 1 gol - 4 asistlik performans sergiledi.