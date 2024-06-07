Göbek çevrenizdeki yağlar kabusunuz olmasın! Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
Yaz mevsiminin gelmesiyle soframızdaki yemekler "kilo vermeye yardımcı" tariflerle değişmeye başladı değil mi? 'Spor yapıyorum, yediklerime de dikkat ediyorum ama göbek çevresindeki yağlardan kurtulamıyorum' diyorsanız bu yazı tam sizin için! İşte göbek yağlarını eritmenize yardım edecek 8 ipucu
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Kilo verme süreci hepimiz içn oldukça zor geçiyor ama bölgesel yağlanması olanlar için her şey biraz daha zor, kabul ediyoruz. Çoğu insan spor da yapsa, diyet de uygulasa özellikle karın bölgesini inceltmekte zorlandığından şikayet ediyor... Karın bölgesindeki yağlardan kurtulmak için diyet listenizde bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir.
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Sosyal medyanın en popüler içeriklerinden biri de "bölgesel zayıflama tarifleri." Size kötü bir haberimiz var, pek çok diyetisyen ve beslenme uzmanı özellikle karın yağlarını eriten mucizevi bir formülün olmadığını söylüyor. Kilo verme ya da yağ yakma bütün olarak ele alınması gereken bir süreç ama yine de yapılacak bazı şeyler var...
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Sizin estetik olarak rahatsız edici bulduğunuz göbek yağları aslında deri altı yağı olarak tabir edilen, özellikle Tip 2 Diyabet riskini artıran, kalp sağlığı ve kolestrol açısından da tehlikeli olabilecek bir yağlanma çeşididir. Ancak vücudunuzn hiçbir bölgesinde yağ yokken göbeğinizin yağlı olması da pek mümkün görünmüyor...
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Yani aslında göbek bölgenizde yağ varsa aslında vücudunuzun yağ oranı yüksektir ve tüm vücut yağ yakmadan göbek bölgesini inceltmek çok da mümkün değil demektir. Öncelikle elinize bir mezura alın ve ne kadar yağ kaybetmeniz gerektiğini öğrenin.
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Sağlıklı bir vücut için kabul edilen, kadınlarda yüzde 20 ila 28 arasında, erkeklerde ise yüzde 15 ila 20 arasında bir yağ oranıdır. Peki yağ oranınızın yüksek olduğunu nasıl öğrenebilirsiniz? Hemen söyleyelim: Kadınlar için 88 cm ve üzeri bel çevresi, erkeklerde ise 102 cm ve üzeri bel çevresi sağlık açısından risk taşır.
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Bu verdiğimiz rakamlar sadece sağlığınız için ele alınacak rakamlar, estetik olarak ölçü kişiye göre değişeceği için bundan bir ortalama çıkarmak pek kolay değil.
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Evet, diyelim ki mezureyi aldınız, belinizi ölçtünüz ve sağlığınız için risk ölçüsünün üzerinde çıktı. O zaman diyet listenize bir göz atmamızın vakti geldi demektir... Öncelikle şunu bilmenizde yarar var: Göbek yağları öyle akşamdan sabaha erimez. Kilo verme, özellikle de yağ yakma zaman ve sabır isteyen bir süreçtir.
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Göbek yağlarından kurtulmak zor ama neden zor? Çünkü göbek çevresini saran yağlar vücudunuzun iç organlarınızın ihtiyaç duyduğu enerji depolarıdır. Ayrıca vücut ısınızın da dengesi burada sağlanır. Bütüncül bir yağ yakma adımından kaçma şansınız yok yani...
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GÖBEK YAĞLARINDAN KURTULMAK İÇİN YOĞUN TEMPOLU EGZERSİZ ŞART
Göbek yağlarından kurtulmak için beslenme detaylarının yanısıra sporu hayatınızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeniz gerektiğini kabul ederek başlayalım. Yağ yakmak için yüksek yoğunluklu antrenmanlar yapmanız gerekecek.
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Kardiyo egzersizleri ve hatta HIIT egzersizler tam size göre! Yüzmek, koşmak, tempolu uzun yürüyüşler, dağ tırmanma, bisiklet ya da ip atlama. Aslında bayağı seçeneğiniz de var!
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HOŞGELDİN LİFLİ BESLENME LİSTESİ!
Göbek yağlarınızın erimesi için lifli gıdalara yönelmeniz gerekecek. Sebzeler, meyveler, faydalı tahıl grubu, porsiyon kısıtlamalarına çok fazla takılmadan sürekli tok hissetmenize yardım edecek. İşte bunlar hep lif!
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PAKETLİ GIDALARA VE ŞEKERE VEDA...
Paketli gıdalar içerdiği katkı maddeleri nedeniyle diyet listelerine zaten sokmamanız gereken şeyler. Şeker de aynı şekilde... Şeker hem kan şekerinizin dengesini bozup sık sık yemek yeme ihtiyacı uyandıracağından hem de vücutta ödem tutulmasını kolaylaştıracağından diyetlerde özellikle vedalaşılacak ilk şeylerin başında gelir. Şeker tüketimini günlük kalorinizin yüzde 10'uyla sınırlandırısanız her şey daha kolay olacak...
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KARBONHİDRAT AZALSIN, PROTEİN ARTSIN
Karbonhidratlar çok hızlı enerji verir, çok hızlı sindirilir ama çok çabuk da acıkmanızı sağlar. Yağ yakmak istiyorsanız uzun süre tok kalmanız gerekiyor yani beslenme listenizdeki karbonhidrat oranı azalmalı ve onu uzun sürede sindirilen, bu yüzden de tokluk hissi uzun süren proteinli gıdalarla telafi etmelisiniz.
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ALKOLDEN UZAK DURUN!
Alkollü gıdalar yüksek şeker oranlarına sahiptir bu yüzden rutinlerimizden eksilteceğimiz diğer ürünler de elbette onlar olacaktır. Unutmayın, kolay acıkmayı ya da ödem tutmayı asla istemiyorsunuz...
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UYKUYA DİKKAT!
Yağ yakmanız için metabolizmanızın çalışmasını engelleyecek ya da yavaşlatacak her şeyden kaçınmak gerekiyor. Evet, düzensiz uyku da bunlardan biri. Uykunun, vücudun kendini tamir ettiği ve gün içinde ihtiyaç duyduğu enerjiyi depoladığı bir şarj alanı olduğunu unutmayın. Uyku düzeniniz bozuksa kilo vermeniz daha doğrusu yağ yakmanız epey zor olacaktır...
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STRESİNİZİ YÖNETMEYİ ÖĞRENİN
Stresli olduğunuz dönemlerde kortizol seviyeniz artar bu da göbek çevrenizdeki yağlanmayı arttıran bir etki gösterir. Stresini yönetmeniz yağ yakımı sürecini kolaylaştırır. Nefes egzersizleri, doğa yürüşleir ya da yapmaktan keyif aldığınız bir şeyle uğraşmak stresini yönetmenize yardıme decektir.
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BİTKİ ÇAYLARI VE DİYET KÜRLERİ DESTEKÇİNİZ OLABİLİR
Bitki çayları ya da fit kürler elbette tek başına yağ yakmanızı ya da mucizevi kilolar kaybetmenizi sağlamaz ama bütün kurallara uyduğunda sürece destek olur.
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Yeşilçay, zencefilli naneli detoks suları ya da limonlu su, tüm sürecin güzel bir destekçisi olabilir. Tabii düzenli egzersiz yapar, lifli beslenmeyle barışırsanız...
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