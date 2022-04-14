Global Ports Holding, İtalya'da 5. limanını satın aldı

Global Ports Holding (GPH), İtalya’da bulunan Crotone Limanı’nı portföyüne kattı. Böylece Venedik, Cagliari, Catania ve Taranto’dan sonra İtalya’da 5. limanı portföyüne katan GPH, Crotone Limanı’nın kruvaziyer operasyonlarını 4 yıl süre ile işletecek. GPH, kendi global deneyimi ve işletme modelini Crotone Kruvaziyer Limanı operasyonlarını yönetmek için kullanacak olmanın yanısıra, imtiyaz sözleşmesi hükümleri uyarınca, limanın operasyonel perfomansını artırmak, çevresel koruma ve güvenlik alanlarında iyileştirme sağlamaya yönelik olarak sistem, ekipman ve teknoloji yatırımları yapacak.
Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), İtalya’da Güney Tiren ve İyonya Liman Başkanlığı ile Crotone Limanı’nın kruvaziyer operasyonlarının yönetilmesine ilişkin olarak 4 yıllık (yenilenebilir) bir imtiyaz sözleşmesi imzalayarak portföyüne eklediğini Şirketimize bildirmiştir” denildi. GPH, portföyüne Crotone Kruvaziyer Limanı’nın da eklenmesiyle birlikte hem İtalya’daki hem de Akdeniz’deki varlığını güçlendirirken, limanı da potansiyeline kavuşturmak için çalışmalar yürütecek.
Crotone Yolcu Limanı, küçük ve orta ölçekli yolcu gemilerine transit, inter-porting ve homeporting (ana liman) operasyonları sağlarken, aynı zamanda geniş bir yelpazede ek hizmetler de sunuyor. Öte yandan Crotone Şehri ise, Güney İtalya’da Calabria bölgesinde yer alan, doğal güzellikler ve arkeolojik açıdan önemli bir lokasyon olarak öne çıkarken Taranto, Catania ve Corfu limanlarına eşit mesafede bulunan stratejik konumuyla Orta-Akdeniz seyahat programlarına mükemmel şekilde uyum sağlıyor.
ERTELENMİŞ TALEPLE BİRLİKTE SEKTÖR HIZLI BÜYÜYEBİLİR
Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Kruvaziyer turizminin uzun vadedeki potansiyeline güvenimiz tam. Pandemi nedeniyle ertelenmiş talebin de bundan sonraki süreçte talebe dönmesi ile birlikte sektörde hızlı bir büyüme görebiliriz. Bugün artık kruvaziyer sektörü neredeyse normale dönmüş durumda ve rezervasyonlar da giderek güçleniyor. Kruvaziyer şirketlerinin büyük bölümü 2022 yazında, yani Akdeniz’in yüksek sezonunda gemi filolarının tamamını sefere döndürmeyi planlıyorlar. Bu da Akdeniz çanağının kruvaziyer turizmi içindeki payını daha da artırmasını sağlayacak. Biz de gelecek dönemde dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi konumumuzu daha da güçlendirmek adına fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” dedi.
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