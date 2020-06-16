İnsan kaynakları odaklı iç iletişim hizmeti veren Terfi, 50’den fazla ülkede, yüzlerce global markaya hizmet veren dünyanın en büyük işveren markası ajansları networkü OneAgent'a kabul edildiğini duyurdu.
Terfi'nin, bu temsilcilik sayesinde hem OneAgent ile çalışan global markaların, işveren markası iletişimi ile ilgili Türkiye’de çalışabilecekleri ajans olduğu, hem de networkten hizmet alan Türk sermayeli uluslararası şirketlerin de temsilcisi olduğu kaydedildi.
PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ 5 MİLYAR EURO
Yapılan açıklamaya göre, dünya çapında işveren markası iletişimi 5 milyar euronun üzerinde bir pazarı oluşturuyor. Söz konusu pazar ile ilişkili etkinlik, eğlence, danışmanlık, reklam tanıtım gibi alanlar da değerlendirildiğinde pazarın hacminin yaklaşık 12 milyar euroyu bulduğu belirtiliyor.
Son yıllardaki ekonomik dalgalanmalar ve geride bıraktığımız pandemi süreci nedeniyle Türkiye pazarı gerçek ivmelenmesini yaşayamasa da yine de pazarın mevcutta 15 milyon euro civarında olduğu ön görülüyor. Pandemi süreci sonrasında şirketlerin çalışanları ile iletişim ihtiyaçlarının artacağı da göz önüne alındığında, Türkiye'deki hacmin önümüzdeki 3 yılda 50 milyon euroyu aşması bekleniyor.
İŞVEREN MARKASI PAZARINI BÜYÜTECEK
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan OneAgent Dünya Başkanı Ed Barzilaij, "Zorlu ve titiz bir değerlendirme sürecinin ardından, bu çok önemli ve büyüyen pazardaki yenilikçi çözümlerinden ötürü Terfi’yi Türkiye için yetkili atamaya karar verdik” dedi.
Türkiye’de bir yetkili ajans belirlerken Avrupa’da oldukça popüler olan işveren markası iletişimi çalışmalarının Türkiye’nin coğrafi konumunun etkisiyle daha geniş bir coğrafyaya yayılmasını da hedeflediklerini ileten Barzilaij, Ortadoğu merkezli de birçok uluslararası marka bulunduğuna dikkat çekerek, Terfi’nin Türkiye’de yetkin olmayan ajanslarca yürütülen çalışmaların uluslararası düzeyde kalitesinin artmasına ve Türkiye’de işveren markası pazarının büyümesine liderlik ederken Ortadoğu ülkelerinde de bu pazarın filizlenmesine öncülük edeceğini ifade etti.
Terfi Yaratıcı İnsan Kaynakları Ajansı Başkanı Mehmet Onur da, "50 ülkeyi kapsayan, çeşitli kültürleri temsil eden ve 30'dan fazla dil konuşulan 200'den fazla işveren marka profesyonelini bir araya getiren uluslararası bir network OneAgent'in Türkiye ortağı olmak bizim için heyecan verici. Son dönemde yaşadığımız pandemi süreci, tüm dünyada benchmark’ın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.
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