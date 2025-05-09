Glass Beams KüçükÇiftlik Park'a geliyor

Müzikal ilhamını Hint mirasından alan Avustralyalı esrarengiz üçlü Glass Beams, Epifoni organizasyonu ve All Things Live Middle East iş birliği ile İstanbul'a geliyor. Döngüsel, ritimsel ve hipnotik melodilerle saykedelik müziği bir araya getirdikleri şarkılara imza atan Avustralyalı esrarengiz üçlü 29 Mayıs'ta KüçükÇiftlik Park'ta saykedelik bir konsere imza atacak.

Maskeleriyle kimliklerini sır gibi saklayan, mistik ve sakin bir sounda sahip olan Glass Beams, “Taurus”, “Kong”, “Rattlesnake” gibi gözde şarkılarıyla tanınıyor. Grubun kurucusu Rajan Silva'nın müzikal serüveni, 70'lerin sonunda Hindistan'dan Melbourne'a göç eden babasıyla ilgili çocukluk anılarının yeniden canlanmasıyla başladı. Grup, Doğu ve Batı, eski ve yeni arasındaki bu çapraz tozlaşma ruhunu, kendi çalışmalarında yakalayarak, yeni bir saykedelik müzik dalgası yaratmayı başardı.

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Telli Davul’un açılışıyla başlayacak gece, elektronik ve etnik müziği başarıyla harmanlayan Islandman’in performansıyla devam edecek. Her iki grup da izleyicileri, saykodelik ve ritüelvari bir atmosferin içine çekecek. Konserin biletleri biletinial.com'da satışa çıktı.