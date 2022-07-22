Gizemli kent Thera’da gün yüzüne çıktı

İHA

Muğla’nın Ula ilçesinin batısındaki Okkataş mevkiine hakim bir tepe üzerinde yer alan Thera Antik Kenti kazı çalışmaları, Muğla Müzesi başkanlığında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Prof. Dr. Abdulkadir Baran tarafından yürütülüyor.

İHA'nın haberine göre bir yıllık proje çerçevesinde, öncelikle antik kentin ulaşılabilirliği artırılarak ziyaretçilerin araçlarıyla kolaylıkla kente ulaşabilmeleri sağlandı.

Tiyatro ve batısındaki tapınak alanının kazısını kapsayan projede tiyatro yapısının kazı çalışmaları tamamlanarak restorasyona hazır hale getirildi.

Helenistik Dönem'e ait küçük bir tapınak ve ilişkili yapıların bulunduğu tapınak terasının kazıları büyük oranda tamamlandı.

Yoğun bir tahribata uğramış olan tiyatro yapısının MÖ 2. yüzyıl içinde yapılmış olduğu ve tiyatronun güney tarafında MÖ 5-3. yüzyıl arasına tarihlenen daha erken yapılar bulunduğu ortaya çıktı.

Devam eden süreçte tiyatronun restorasyon projesinin hazırlanması ve onay sonrasında uygulamasının yapılması planlanıyor.

Ayrıca kentte tespit edilen gezi güzergahlarının düzenlenerek ziyaretçilerin antik kenti mevcut haliyle rahatça gezebilmelerinin sağlanması amaçlanıyor.