Gizem Karaca: Bizi çok seviyorum

Ünlü oyuncu Gizem Karaca ile iş insanı Kemal Ekmekçi, evliliklerinin sekizinci yılını kutladı. 2017’de başlayan mutlu birlikteliklerini, kısa süre önce dünyaya gelen kızları Leyla Yaz ile taçlandıran çift, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Şu sıralar tüm vaktini kızıyla geçiren Karaca, 8'inci evlilik yıl dönümlerini duygusal bir paylaşım ile kutladı. Eşi Kemal Ekmekçi ile düğün gününden bir kareyi sosyal medyada paylaşan oyuncu, "8 yıl önce bugün. İyi ki varsın sevgilim" notunu düştü.

Karaca, ardından kızıyla ilk buluştukları gün çekilen aile fotoğrafını da paylaştı ve paylaşımına "Bizi çok seviyorum" yazdı.

Fotoğraflar: Instagram