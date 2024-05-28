3. VÜCUDUNUZDAKİ SORUNLARI GÖRMEYE BAŞLAYABİLİRSİNİZ

Fizyoterapist Sammy Margo, pantolon giymenin kendinizi olduğunuzdan daha ince görmenize neden olabileceği konusunda uyarıyor. Vücuttaki tüm sorunlu noktaları gizlediklerinden egzersiz yapmaya ihtiyacımız olmadığı gibi yanlış bir duyguya sürükleyebilirler. Bu yüzden pantolon giymeyi bırakırsanız vücudunuzun bazı bölümlerinin ilginize ihtiyacı olduğunu fark edebilirsiniz ve bu, aktif bir yaşam tarzı seçmek için bir motivasyon yaratabilir.