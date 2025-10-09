Gitar dörtlüsü 40 Fingers İstanbul'a geliyor

Dünyaca ünlü gitar dörtlüsü 40 Fingers, 22 Kasım’da ilk kez sahne almak üzere İstanbul’a geliyor. Klasik gitarın sınırlarını zorlayan ve yorumlarıyla milyonlara ilham veren 40 Fingers, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda sahne alacak.

40 Fingers, ilk İstanbul konseriyle hem klasik müzik tutkunlarını hem de modern yorumlara açık dinleyicileri bir araya getirecek.

2000’li yıllarda kurulan grup, Andrea Vittori, Emanuele Grafitti, Matteo Brenci ve Enrico Maria Milanesi’den oluşuyor. Gitarı sadece bir enstrüman değil, bir anlatı aracı olarak kullanan bu dört yetenekli müzisyen, sahneye adım attıkları andan itibaren izleyicilerini zamansız bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Klasik müzikten rocka, film müziklerinden popa uzanan geniş bir repertuvara sahip olan 40 Fingers; 'Sound of Silence'‘, “Bohemian Rhapsody”, “Libertango”, “Game of Thrones Theme”, ''Hotel California'' ve “Cinema Paradiso” gibi ikonik parçaları kendilerine özgü düzenlemeleriyle, fingerpicking tekniğinde uzmanlaşarak yorumluyor. YouTube’da 350 milyondan fazla izlenmeye ulaşan videoları, sahne üzerindeki enerjileri ve teknik ustalıklarıyla dikkat çeken grup, sahnede dört ayrı kişiliği tek bir ses hâline getirerek büyüleyici bir uyum yakalıyor.

40 Fingers, aralarında Andrea Bocelli, Matteo Bocelli, Amerikalı şarkıcı Tori Kelly ve The Police'ten Andy Summers'ın da bulunduğu çeşitli ulusal ve uluslararası sanatçılarla iş birliği yaptı. StagePass organizasyonuyla gerçekleşecek konserin biletleri Biletinal’da satışa çıktı.