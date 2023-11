Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması

8 - Pers Prensi: Zamanın Kumları (2010)

(Prince of Persia: The Sands of Time)



1990’ların popüler bilgisayar oyunu; ‘Bağdat Hırsızı’, ‘Sinbad’ gibi egzotik Doğu maceralarını hatırlatan görkemli bir Hollywood seyirliğine dönüşüyor. Oyunu bir yana bırakarak serbest düzende gelişen öykü, Destan’ın ülkesini kurtarma çabalarını anlatıyor. Jake Gyllenhaal’un yorumuyla Pers Prensi Destan, donuk bir bilgisayar grafiğinden, eğlenceli ve kanlı canlı bir kahraman haline geliyor. Mike Newell’in yönettiği film, alt metinlerinde dolaylı yollardan ABD’nin Irak’ı işgali ve Ortadoğu politikasını da eleştiriyor.

Toplam hasılat: $336,365,676