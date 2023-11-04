Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
Popüler video oyunu uyarlaması 'Freddy'nin Pizza Dükkanında Beş Gece'nin (Five Nights at Freddy's) gösterime girdiği hafta, gişelerde en başarılı 10 video oyun uyarlamasını sıraladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı.
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10 - Resident Evil: Son Bölüm (2016)
(Resident Evil: The Final Chapter)
2002'de bir video oyunundan uyarlanan ve kısa sürede ‘altın yumurtlayan tavuğa’ dönüşen ‘Resident Evil’ serisinin altıncı filmi. Serinin ‘babası’ Paul W.S. Anderson’un yazıp yönettiği ‘Resident Evil: Son Bölüm’, Milla Jovovich’in ‘şimdilik’ kaydıyla başrolünde oynadığı altıncı ve son film oldu. Jovovich’in oynadığı Alice, filmde dünyayı Umbrella şirketinden kurtarmak için her şeyin başladığı yer olan Raccoon City’ye doğru yola çıkıyor ve orada karşısında virüsü dünyanın başına bela eden doktorun eski ortağı Dr. Isaacs’i buluyor. Geçtiğimiz yıl yeni bir filmle devam eden serinin altıncı halkası, sürpriz yaparak gişelerde önemli bir başarıya imza attı.
Toplam hasılat: $312,242,626
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9 - Kirpi Sonic (2020)
(Sonic the Hedgehog)
Pandemiden önceki dönemde Türkiye dahil dünya genelinde sinema salonlarında gösterime giren film, 2020’nin en çok hasılat yapan beşinci filmi olmayı başardı. Sega’nın aynı adlı video oyunundan sinemaya uyarlanan film, Sonic’in şerif Tom Wachowski’yle birlikte kayıp yüzüklerini aramasını ve Jim Carrey’nin canlandırdığı Dr. Robotnik’ten kaçmasını anlatıyordu. Animasyon ile normal çekim tekniklerini birleştiren ve özel efektleriyle öne çıkan ‘Kirpi Sonic’, aksiyon filmi hayranlarından ziyade aile filmi seyircilerini salonlara çekmeyi başardı. Eleştirmenlerden yüksek notlar alamasa da özellikle genç seyircilerin sevdiği bir film oldu.
Toplam hasılat: $319,715,683
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8 - Pers Prensi: Zamanın Kumları (2010)
(Prince of Persia: The Sands of Time)
1990’ların popüler bilgisayar oyunu; ‘Bağdat Hırsızı’, ‘Sinbad’ gibi egzotik Doğu maceralarını hatırlatan görkemli bir Hollywood seyirliğine dönüşüyor. Oyunu bir yana bırakarak serbest düzende gelişen öykü, Destan’ın ülkesini kurtarma çabalarını anlatıyor. Jake Gyllenhaal’un yorumuyla Pers Prensi Destan, donuk bir bilgisayar grafiğinden, eğlenceli ve kanlı canlı bir kahraman haline geliyor. Mike Newell’in yönettiği film, alt metinlerinde dolaylı yollardan ABD’nin Irak’ı işgali ve Ortadoğu politikasını da eleştiriyor.
Toplam hasılat: $336,365,676
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7 - Angry Birds Film (2016)
(The Angry Birds Movie)
Kısa sürede popüler olan bilgisayar oyunlarından biriydi. Video oyunları çeşitlendi, animasyon dizilerin sayısı arttı ve çıkan oyuncakların ardı arkası kesilmedi. Oyunda her şey yumurtalarını yeşil domuzlara kaptırmak istemeyen kuşlarla ilgili. Film kuşlarla domuzların yeni tanıştığı bir dönemde geçiyor. Uçamayan kuşlar, cennet güzelliğindeki adalarında huzur içinde yaşarken bir gün gemileriyle güler yüzlü ve sevimli domuzlar çıkıp geliyor. Domuzların gerçek niyeti anlaşıldığında ise ortalık karışıyor. Ana karakterlerimiz, öfkelerini kontrol edemedikleri için toplumdan dışlanan Red, Chuckie ve Bomba... Oyunun ruhu ve duygusunu koruyan animasyon film, farklı olan kişileri dışlamayı değil kabullenmeyi öneren öyküsüyle kalbimizi kazanıyor. Aksiyon sahneleri de eğlenceli.
Toplam hasılat: $352,333,929
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6 - Kirpi Sonic 2 (2022)
(Sonic the Hedgehog 2)
İlkinin başarısı üzerine yapımcılar arayı çok açmadan ikinci filmi seyircilerle buluşturdular. Hikâye ilk filmin devamı niteliğini taşıyordu: Dr. Robotnik’i (Jim Carrey) başka bir gezegene yolladıktan sonra Kirpi Sonic, Tom ve eşi Maddie’nin yanında, aile sıcaklığında yaşar. Ama Dr. Robotnik, Yeryüzü’ne dönmenin yolunu bulur ve ortağı Knuckles ile birlikte çok güçlü bir zümrüt taşının peşine düşer. Hedefi önce taşı, sonra Yeryüzü’nü ele geçirmektir. Kirpi Sonic ise Tilki Tails ile birlikte Dr. Robotnik’i engellemek için harekete geçer. Eleştirmenlerin çok beğenmediği film, tüm dünyada aile seyircilerini yakalamayı başardı ve gişe hasılatında ilkini geride bıraktı.
Toplam hasılat: $405,421,518
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5 - Uncharted (2022)
Aynı adlı video oyundan sinemaya uyarlanan filmin yönetmeni Ruben Fleischer… Örümcek-Adam / Peter Parker olarak tanıdığımız Tom Holland’ın hazine avcısı Nathan Drake’i canlandırdığı filmde Mark Wahlberg de genç Nathan’ın ustası Victor ‘Sully’ Sullivan’ı oynuyor. Nathan Drake, 500 yıl önce Ferdinand Magellan’ın kaybettiği altınları kurtarmak için deneyimli hazine avcısı ‘Sully’ tarafından işe alınıyor. Birlikte hazineyi ararken Nathan’ın uzun süredir kayıp olan ağabeyinin izlerini de takip ediyorlar. Bu arada, kayıp hazinenin gerçek sahibi olduğuna inanan, Antoniı Banderas tarafından canlandırılan, filmin kötü adamı acımasız Moncada da olaylara dahil olmakta gecikmiyor. Eski usul eğlenceli ve hafif bir aksiyon - macera…
Toplam hasılat: $407,141,258
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4 - Rampage: Büyük Yıkım (2018)
(Rampage)
DNA üzerine araştırmalar yapan kâr odaklı sorumsuz büyük bir şirketin uzay istasyonundaki laboratuvar patlar. Patlamanın ardından şirketin geliştirdiği tehlikeli patojen bir şekilde Yeryüzü’ne ulaşır ve bazı hayvanların metamorfoz geçirip büyümesine neden olur. Gelişen olaylar sonucunda, Chicago şehri artık tehdit altındadır. Metamorfoz geçiren hayvanların arasında George adlı bir orangutan da vardır. Yıllar önce George’u kaçak avcıların elinden kurtaran ve onunla işaret diliyle iletişim kuran bilim insanı Davis Okeye (Dwayne Johnson), şehri kurtarmak için harekete geçer. Aynı isimli video oyunundan esinlenen film, eleştirmenlerden yüksek puanlar alamasa da gişelerde hedefine ulaşmayı başarır. King Kong filmleriyle de akraba olduğu söylenebilecek bilimkurgu macera türündeki ‘Rampage: Büyük Yıkım’ın yönetmeni Brad Peyton.
Toplam hasılat: $428,128,233
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3 - Pokemon Dedektif Pikachu (2019)
(Pokémon Detective Pikachu)
1996'da piyasaya çıkan Pokemon, başlangıçta sadece bir oyundu. Yıllar içinde video oyunları, animasyon filmleri, televizyon dizileri, çizgi romanları ve oyuncaklarıyla birçok kuşağı yakalamayı başarmış büyük bir eğlence markası haline geldi. ‘Canlı çekim’lerle (live-action) animasyonu birleştiren ilk Pokemon filminde 21 yaşındaki Tim (Justice Smith) yıllardır görmediği babası Harry Goodman'ın kaybolduğu haberini alınca Ryme şehrine gitmek zorunda kalıyor. Ryme şehri, zengin iş insanı Howard Clifford (Bill Nighy) tarafından kurulmuş, Pokemonlarla insanların eşit haklara sahip olduğu bir metropol. Tim, orada Ken Watanabe'nin canlandırdığı polis memuru Yoshida'nın yanı sıra babasının partneri Pikachu ile tanışıyor. Tim ve Pikachu, stajyer muhabir genç Lucy'nin (Kathyrn Newton) desteğiyle, başta babasının ortadan kayboluşu olmak üzere, Ryme şehrindeki gizemli olayları araştırmaya başlıyorlar.
Toplam hasılat: $450,062,638
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2 - Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (2016)
(Warcraft)
1994’te çıkan ve 2004’ten sonra 100 milyon kullanıcılı sanal bir oyuna dönüşen “Warcraft”ın film uyarlaması, fantezi aksiyon sinemasının gösterişli bir örneği. Kahramanın kötü adamları öldürüp temizlediği video oyunu mantığını bir yana bırakan film, yan hikâyelerle zenginleşen çok karakterli öykü yapısıyla dikkat çekiyor. Büyülü bir geçitten Azeroth’a gelen orklarla insanların savaşını anlatan film, savaşın her iki cephesini göstererek ve orkları kötü canavarlar haline getirmeyerek puanını artırıyor. Başarısının sırrı, çoğu uyarlamanın aksine öykünün video oyunu mantığını takip etmemesi... Yönetmen Duncan Jones’un Charles Leavitt ile yazdığı senaryo, video oyunu hakkında pek bir şey bilmeyen seyircileri yakalamayı başarıyor.
Toplam hasılat: $439,048,914
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1 - Super Mario Kardeşler Filmi (2023)
(The Super Mario Bros. Movie)
Nintendo tarafından 1985 yılında satışa sunulan ‘Super Mario’ oyununun ilk film uyarlaması 1993’te buluştu seyircilerle. Eleştirmenlerin hiç beğenmediği bir filmdi. 30 yıl sonra çekilen ikinci filmi de beğenmediler ama animasyon formatındaki ‘The Super Mario Bros The Movie’ gişelerde ulaştığı büyük başarıyla her şeyi unutturdu. Film, tesisatçılıkla hayatlarını kazanan Brooklyn’li İtalyan göçmen kardeşler Mario ve Luigi’nin patlayan su borularını tamir ederken farklı bir evrene gitmelerini konu alıyor. Kahraman tamirci Mario, kardeşi Luigi’yi kötü kaplumbağa Browser’in elinden kurtarmak için Mantar Krallığı’nın prensesi Peach ile güçlerini birleştiriyor.
Toplam hasılat: $1,361,772,504