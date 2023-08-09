Gisele Bündchen: Ayrılıklar asla kolay değil
Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'nin meslektaşı Irına Shayk ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından ilk kez konuştu. Ayrılıkların asla kolay olmadığını söyleyen Bündchen, olumsuzluklara odaklanmak yerine dikkatini çocuklarına, sağlığına, projelerine kaydırdığını ifade etti
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Rus model Irina Shayk'ın Tom Brady ile Joe Nahmad - Madison Headrick'in düğününde yakınlaştığı öne sürüldü. Haziran ayında gerçekleşen düğün sonrası Shayk iddiaları reddetti.
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Irina Shayk'a yakın kaynaklar, "Irina, bütün hafta sonu Tom'u takip etti. Kendini resmen Tom'un üstüne atıyordu" demişti. Aynı kaynaklar, Tom Brady'nin Rus modelle ilgilenmediğini ve sadece arkadaş olduklarını söylediğini iddia etmişti.
"YALAN" AÇIKLAMASI
Çıkan haberlerin ardından Irina Shayk'ın menajerlik şirketi, "Bu hikâye tamamıyla yalan. Bu söylenenler, düğün töreninin tamamen kötü niyetli ve kurgusal bir anlatımı" açıklamasını yaptı.
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AŞK BELGELENDİ
Bütün bu açıklamalara rağmen Irina Shayk (37) ile Tom Brady'nin (45) aşkı geçtiğimiz ay belgelendi. Shayk, Brady'nin Los Angeles'taki evinden çıkarken görüntülendi.
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Amerikan futbol oyuncusu olan Tom Brady, bir gün sonra da sevgilisini otomobiliyle evinden aldı. İkili, kırmızı ışıkta beklerken gazetecilerin objektiflerine yansıdı. O anlarda Irina Shayk'ın kendisini gizlemeye çalıştığı görüldü. Brady bir ara elini uzatıp Shayk'ın yüzünü hafifçe okşadı.
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Sürpriz aşk sonrası Tom Brady'nin eski eşi Brezilyalı model Gisele Bündchen bir açıklama yaptı. Bündchen, "Ayrılıklar asla kolay değil, özellikle de yolun her adımında spekülasyon yapan koca bir medya varken… Ne kadar zorlu olursa olsun her durumun bize öğretecek bir şeyi olduğuna ve büyümemiz için gerçekleştiğine her zaman güvenmişimdir" dedi.
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Tom Brady ile evliliğinden, 13 yaşında Benjamin isimli bir oğlu ve 11 yaşında Vivian Lake isimli bir kızı olan Bündchen, olumsuzluklara odaklanmak yerine dikkatini çocuklarına, sağlığına, projelerine ve hayallerine kaydırdığını söyledi.
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Gisele Bündchen ile Tom Brady, geçtiğimiz yıl boşandı. Bündchen ayrılık sonrası, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için çok minnettarız, Tom ve ben boşanmamızı dostane bir şekilde sonuçlandırdık. Önceliğim her zaman tüm kalbimle çocuklarımda olmaya da devam edecek" demişti.
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"ACI VERİCİ VE ZOR"
Tom Brady ise, "Bu karara dostane bir şekilde ulaştık. Her şekilde dünyamızın merkezi olmaya devam edecek güzel ve harika çocuklarla kutsandık. Hak ettikleri sevgi ve ilgiyi görmelerini sağlamak için her zaman ebeveynler olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.
Çok düşündükten sonra ayrılma kararı verdiklerini söyleyen Tom Brady, "Bunu yapmak elbette acı verici ve zor. Tıpkı dünyanın her yerinde, her gün aynı şeyi yaşayan birçok insan için olduğu gibi... Ancak, hayatımızda henüz yazılmamış yeni bölümlerin peşinden koşarken birbirimiz için sadece en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.