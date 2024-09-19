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        Haberler Spor Basketbol GiroLive Panthers: 36 - Çağdaş Bodrumspor: 78 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        GiroLive Panthers: 36 - Çağdaş Bodrumspor: 78 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turu ilk maçında Çağdaş Bodrumspor, Alman ekibi GiroLive Panthers'i deplasmanda 78-36 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 23:18 Güncelleme: 19.09.2024 - 23:18
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        Çağdaş Bodrumspor, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası ön eleme turu ilk maçında Alman ekibi GiroLive Panthers'i deplasmanda 78-36 mağlup etti.

        Osnabrück kentindeki Artland Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-8 önde tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, soyunma odasına da 43-14 önde gitti.

        Üçüncü periyodu 58-31 önde bitiren Çağdaş Bodrumspor, baştan sona üstün olduğu mücadeleyi 78-36 kazandı.

        Karşılaşmanın rövanşı, 25 Eylül Çarşamba günü Bodrum Spor Salonu'nda oynanacak.

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