Girişimcilerle iş birliği programı başlattı

Yapı Kredi FRWRD şimdi de Yapı Kredi Mobil’in kapılarını girişimcilere açıyor. Yapı Kredi 'Benim Dünyam' platformunda yer alan bankacılık ötesi hizmetleri daha da genişletmek üzere iş birliği yapılabilecek girişimlere yönelik "Yapı Kredi FRWRD İş Birliği Programı" başlatıldı.

Yapılan açıklamaya göre, programa başvuran girişimler Yapı Kredi Mobil içerisinde bulunan “Benim Dünyam” platformuna entegre olma imkânına ulaşacak.

Bu sayede girişimler, Yapı Kredi Mobil’in tecrübesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla kendilerini geliştirirken aylık 500 milyon etkileşime sahip Yapı Kredi Mobil’de çözümlerini sunma fırsatını yakalayacak.

İş birliği programı kapsamında girişimlere, mentorluk, girişimci paketleri ve Yapı Kredi FRWRD’ın girişim ekosistemi partner ağı ile birlikte oluşturduğu birden fazla ürün ve hizmet “beyond banking” kapsamında özel ve indirimli fiyatlar ile sunulacak.

Ayrıca, programa dâhil olan tüm girişimler, öncelikle Yapı Kredi FRWRD GSYF olmak üzere Yapı Kredi’nin ağı içerisinde yer alan ekosistemin önde gelen melek yatırımcı, yatırım ağı ve VC’leriyle yatırımcı eşleştirmelerine dâhil olma fırsatına sahip olacak.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan, "Hayata geçirdiğimiz ‘Yapı Kredi FRWRD İş birliği Programı’ ile stratejimizle uyuşan girişimleri, süper uygulamaya dönüştürdüğümüz Yapı Kredi Mobil’e entegre edeceğiz. Yapı Kredi Mobil’e değer katacak tüm girişimlerin başvurularını bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde de bir adım önde olarak yeni teknolojileri en kullanışlı ve güncel halleriyle müşterilerimizin hizmetine sunarak, inovasyon ekosistemine desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.