Giresunspor Trabzonspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 3. hafta kapanış maçına sahne olacak Giresunspor Trabzonspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Y.MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Giresunspor Trabzonspor maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak...

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11

Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.