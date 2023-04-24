Süper Lig'de Giresunspor ile Başakşehir'i karşı karşıya getiren maçta ilginç bir olay yaşandı.

Müsabaka etkili olan Başakşehir, ilk devrede Giresunspor ağlarına 4 gol birden bıraktı. Taraftarın da tepki göstermesi üzerine Onurcan ikinci yarıya çıkmak istemedi. Giresunspor'da ikinci yarıda kaleye Ferhat Kaplan geçti.

Giresunsporlu taraftarlar, yenilen ikinci golde kalesini terk eden ancak topa dokunamayan Onurcan Piri'yi ıslıkladı.

Öte yandan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, oyuncuları ıslıklayan tribünlere tepki gösterdi.