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Giresunspor kalecisi tepkiler sonrasında ikinci yarıya çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Başakşehir karşısında ilk yarıyı 4-0 geride kapatan Giresunspor'da taraftarlar tarafından ıslıklanan kaleci Onurcan Piri, ikinci devreye çıkmak istemedi yerine Ferhat Kaplan geçti

Giriş: 24.04.2023 - 19:34 | Güncelleme: ABONE OL
Giresunspor kalecisi tepkiler sonrasında ikinci yarıya çıkmadı!
HABERTURK.COM

Süper Lig'de Giresunspor ile Başakşehir'i karşı karşıya getiren maçta ilginç bir olay yaşandı.

Müsabaka etkili olan Başakşehir, ilk devrede Giresunspor ağlarına 4 gol birden bıraktı. Taraftarın da tepki göstermesi üzerine Onurcan ikinci yarıya çıkmak istemedi. Giresunspor'da ikinci yarıda kaleye Ferhat Kaplan geçti.

2. GOLDEN SONRA ISLIKLANDI!

Giresunsporlu taraftarlar, yenilen ikinci golde kalesini terk eden ancak topa dokunamayan Onurcan Piri'yi ıslıkladı.

Öte yandan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, oyuncuları ıslıklayan tribünlere tepki gösterdi.

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