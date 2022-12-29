Çotanaklar'a üç puanı getiren golleri, 24. dakikada Serginho ile 90+5'te Bajic kaydetti.

5 maçtır galibiyete hasret olan Gaziantep ise 17 puanda kaldı.

Ligde 4 maçtır kaybetmeyen ve bu süreçte 10 puan toplayan Karadeniz temsilcisi, puanını 19'a çıkardı.

20. dakikada kontratağa geçen Giresunspor’da Bajic, rakipten topu kaparak Sainz’e pasını aktardı. Sainz'in ceza sahasına ortasında top auta çıktı. 24. dakikada sol kanattan Alper’in ceza sahasına ortasında gelişine vuran Sergio, topu ağlarla buluşturdu. 1-0 45+2. dakikada Sainz, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı ancak son vuruşu iyi yapamayınca top auta çıktı. 52. dakikada Furkan’ın rakip defansın arkasına gönderdiği pası alan Veliu, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu yerden ağlara gönderdi. 1-1 90. dakikada sol kanattan pası alan Savicevic çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Günay topu uzanarak kornere çeldi. 90+5. dakikada Sergio, rakip kaleye hızla yaklaşarak pasını gönderdi. Topla buluşan Bajic, topu filelerle buluşturdu. 2-1