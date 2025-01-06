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        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun haberleri: Havuzda 71 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme! | Son dakika haberleri

        Havuzda 71 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme!

        Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan ve çoğu öğrenci olmak üzere 71 kişinin zehirlenmesi ile sonuçlanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 11:07 Güncelleme: 06.01.2025 - 11:08
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        Havuzda 71 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme!
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        Giresun'da, 4 Ocak Cumartesi günü, Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu’nda zehirlenme şüphesiyle; 65’i çocuk 6’sı yetişkin 71 kişi, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

        İHA'da yer alan habere göre Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Giresun Merkez Olimpik Yüzme Havuzunda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak, olayın meydana geliş biçimi, teknik ve güvenlik unsurları ile ilgili incelemeler yapılmıştır.

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        "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

        Ayrıca, söz konusu olayın meydana geliş şekli ve nedenine ilişkin tüm detayların aydınlatılması amacıyla Giresun Valiliğimizce idari, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır.

        Soruşturmanın sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli tüm yasal işlemler hassasiyetle gerçekleştirilecektir” denildi.

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