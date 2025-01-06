Giresun'da, 4 Ocak Cumartesi günü, Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu’nda zehirlenme şüphesiyle; 65’i çocuk 6’sı yetişkin 71 kişi, Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

REKLAM advertisement1 VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI İHA'da yer alan habere göre Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Giresun Merkez Olimpik Yüzme Havuzunda yaşanan karbonmonoksit zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak, olayın meydana geliş biçimi, teknik ve güvenlik unsurları ile ilgili incelemeler yapılmıştır. REKLAM

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI" Ayrıca, söz konusu olayın meydana geliş şekli ve nedenine ilişkin tüm detayların aydınlatılması amacıyla Giresun Valiliğimizce idari, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli tüm yasal işlemler hassasiyetle gerçekleştirilecektir” denildi.