İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dereli İlçesi Eğrianbar köyü Aralcak mevkisinde A.A, B.A, E.A. ve Ş.A'nın ortak kullandıkları adreslerde uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı.

AA'nın haberine göre, şüphelilerin ev ve eklentilerinde uyuşturucu arama köpeği de kullanılarak düzenlenen operasyonda 1,997 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.