Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Giresun'da 85 yaşındaki koca, 80 yaşındaki eşini öldürdü | Son dakika haberleri

        Giresun'da 85 yaşındaki koca, 80 yaşındaki eşini öldürdü

        Giresun'un Bulancak ilçesinde Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 85 yaşındaki adam, 80 yaşındaki eşini kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 05:26 Güncelleme: 03.12.2024 - 05:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        85 yaşındaki koca, 80 yaşındaki eşini öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Giresun'un Bulancak ilçesinde Emine D. (80), tartıştığı eşi A.D. (85) tarafından başına odunla vurularak öldürüldü.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kovanlık beldesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi.

        Alzheimer hastası olduğu öğrenilen A.D. ile eşi Emine D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D, eşinin başına odunla vurdu. Emine D. kanlar içerisinde kalırken, bağrışma seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan kontrolde Emine D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Emine D'nin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Bulancak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Şüpheli A.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #giresun
        #Bulancak
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Donald Trump'tan büyük tehdit
        Süper Amatör Lig'de maç sonu kavga: 1 taraftar kör oldu
        Süper Amatör Lig'de maç sonu kavga: 1 taraftar kör oldu
        Fed yetkilisinden faiz indirimi sinyali
        Fed yetkilisinden faiz indirimi sinyali
        Aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Aile arasında kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        "Van Bronckhorst'a yapılanı, bana yapmayın"
        Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe, 3 puanı 3 golle aldı!
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Rusya, Batı'nın Ukrayna'da ateşkes planını reddetti
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Beşiktaş Hatayspor'a takıldı!
        Hayalet şehir Halep
        Hayalet şehir Halep
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Gönül ilişkisi cinayeti! Baba ve oğul gözaltında
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Adana Emniyet Müdürlüğü’nden silah ve mühimmat çalan 7 kişi tutuklandı
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Habertürk Anasayfa