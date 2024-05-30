Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Giresun'da 5 ayda 7 KKKA tanısı görüldü; 1 kişi öldü

        Giresun'da 5 ayda 7 KKKA tanısı görüldü; 1 kişi öldü

        Giresun'da bu yıl Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konulan 7 kişiden 6'sının sağlığına kavuşurken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 23:54 Güncelleme: 30.05.2024 - 23:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da kene kabusu: 1 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kent genelinde 2024 yılı içerisinde 7 kişiye KKKA tanısı konulduğu belirtildi. KKKA tanısı konulan kişilerden 1'inin kurtarılamadığı kaydedilen açıklamada, "2024 yılı içerisinde, mayıs ayı sonu itibarıyla ilimizde toplam 7 KKKA vakası kaydedilmiştir. Bu vakaların 3’ü Çamoluk, 2’si Alucra ve 2’si Şebinkarahisar ilçelerimizde görülmüştür. Hastalığa yakalanan 7 vatandaşımızdan 6’sı tedavilerinin ardından sağlığına kavuşmuş, ancak maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" ifadelerine yer verildi.

        KKKA hastalığı açısından yüksek riskli ilçeler başta olmak üzere vatandaşlara yönelik uyarı eğitimlerin devam ettiği vurgulanan açıklamada şu uyarılarda bulunuldu:

        "KKKA hastalığı hala gündemimizde olup korunma ve erken tanı hususlarına azami dikkat gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü olarak, 2024 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi mart ayından itibaren özellikle KKKA hastalığı açısından yüksek riskli ilçelerimizden başlamak üzere hem vatandaşlarımıza hem de sağlık çalışanlarımıza yönelik eğitimlerimizi sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın korunma önlemlerine uymaları ve şüpheli bir durumda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları, KKKA kaynaklı ölümleri önlemek adına büyük önem arz etmektedir. Hastalığın yayılmasını engellemek ve can kayıplarını önlemek için tüm halkımızın bu konuda duyarlı olmasını ve gerekli tedbirleri almasını önemle rica ederiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        Bodrum FK Süper Lig'de!
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        18 yıldır kayıptı! Katili en yakın arkadaşı çıktı
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        Refah Sınır Kapısı açılıyor mu?
        7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüne soruşturma
        7 yaşındaki Yüsra'nın ölümüne soruşturma
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Hamas: Saldırılar durursa anlaşmaya hazırız
        Sınıf öğretmeni darbedildi
        Sınıf öğretmeni darbedildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Konser sonrası kavga: 2 ölü! Polise gözaltı
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Silahlı kavgaya valinin korumaları müdahale etti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        Siren sesini duyunca fermuar sistemine geçtiler!
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Habertürk Anasayfa