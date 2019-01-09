09 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Giresun'un doğal ve kültürel zenginliği içerisinde Giresun Adası'nın en önemli yer tuttuğu belirtildi.
AA'nın haberine göre açıklamada, kıyıdan 1,6 kilometre açıkta, yaklaşık 40 dönümlük bir alana sahip adanın Doğu Karadeniz'de Antik ve Orta Çağ'da yerleşim yapılan tek ada olduğu aktarılarak,"Mülkiyeti hazineye ait olan ve birçok açıdan sahiplenilmesi gereken evrensel bir değer olarak karşımıza çıkan ada ikinci derece arkeolojik ve doğal sit alanıdır." bilgisine yer verildi.
Ada üzerinde Orta Çağ'dan kalma surlar, kilise, şapel, sarnıç, çok sayıda pithos ve mezar yapıların bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kazı çalışmaları devam eden adanın tarihi, arkeolojik buluntulardan hareketle milattan önce 300'lü yıllara kadar inmektedir. Gerek mitolojideki yeri gerek üzerinde yer alan kültür varlıkları bakımından Doğu Karadeniz'de üzerinde yerleşim olan tek ada hüviyetindeki Giresun Adası, flora ve faunası ile de önemli bir yaşam alanıdır."
Açıklamada, Giresun Adası'nın "Herkül'ün ve Argonotların Altın Post Efsanesi", "Kral Mitridates'in Kızı ve Çoban Hikayesi", "Hz. Yusuf’un Altın Heykeli", "Hamza Taşı" ve "Amazon Kadınları Efsanesi" gibi birçok mistik hikayeyi de bünyesinde barındırdığına vurgu yapıldı.
Dünyanın kültürel ve doğal mirasının korunması için 1972 yılında Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme'nin kabul edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Tüm insanlığın dünya mirasının bir parçası olan ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılmaya layık görülen, üstün evrensel değere sahip varlıkları gözeten 21 üye devletin temsilcilerinden oluşan 'Dünya Mirası Komitesi' tarafından 'Dünya Mirası Listesi’ne kaydedilerek belirlenen, 'Dünya Mirası Kültür Varlıkları' listesine alınma kriterleri taşıyan ve döneminde manastır kompleksi olarak kullanılan Giresun Adası'nın, 'UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydı için başvuru işlemi Valiliğimiz tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılmıştır."
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