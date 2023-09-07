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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da akılalmaz olay! Girdikleri binada 12 saat boyunca hırsızlık yaptılar!

        Beylikdüzü'nde 12 saat boyunca hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı!

        İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir soygun olayı meydana geldi. Beylikdüzü'nde bir binaya giren iki şüpheli 12 saat boyunca hırsızlık yaptı. Yakalanan bir zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:46
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        Girdikleri binada 12 saat boyunca hırsızlık yaptılar!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde bir binanın ortak alanı olarak kullanılan deposundan hırsızlık yapan şüpheliyi yakaladı.

        DHA'da yer alan habere göre güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli M.S.'yi gözaltına aldı. M.S.'nin evinde yapılan aramada çalınan kurutma makinesi ile bisiklet ele geçirildi. M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olay, 31 Ağustos Perşembe günü Beylikdüzü Gürpınar mahallesi Durusu caddesindeki bir binada yaşandı.Sabah 09.30 sıralarında binanın otoparkına giren iki şüpheli, depo olarak kullanılan ortak alandaki eşyaları çalmaya başladı. Yabancı uyruklu bir aileye ait olduğu öğrenilen eşyaları çalan hırsızlar, akşam saat 21.00 sıralarında binayı terk etti. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızların her hareketi binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İki şüphelinin depodan kurutma makinesi, bisiklet, perde ve ses sistemi hoparlörü çaldığı öğrenildi.

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        ÇALINAN EŞYALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

        Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlığı gerçekleştirenin M.S. olduğunu tespit etti. M.S. Adnan Kahveci mahallesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çalınan kurutma makinesi ile bisiklet de ele geçirildi. 17 bin lira değerindeki kurutma makinesi ile bisiklet, sahibine teslim edildi.

        M.S.'nin sorgusunda hırsızlık suçunu işlediği sırada yanında bulunan kişinin olayla ilgisi olmadığını belirttiği öğrenildi. Polis ekipleri, M.S.'ye yardım eden şüphelinin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğunu da tespit etti. 'Evden hırsızlık' suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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