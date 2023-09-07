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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde bir binanın ortak alanı olarak kullanılan deposundan hırsızlık yapan şüpheliyi yakaladı.

DHA'da yer alan habere göre güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli M.S.'yi gözaltına aldı. M.S.'nin evinde yapılan aramada çalınan kurutma makinesi ile bisiklet ele geçirildi. M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 31 Ağustos Perşembe günü Beylikdüzü Gürpınar mahallesi Durusu caddesindeki bir binada yaşandı.Sabah 09.30 sıralarında binanın otoparkına giren iki şüpheli, depo olarak kullanılan ortak alandaki eşyaları çalmaya başladı. Yabancı uyruklu bir aileye ait olduğu öğrenilen eşyaları çalan hırsızlar, akşam saat 21.00 sıralarında binayı terk etti. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızların her hareketi binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İki şüphelinin depodan kurutma makinesi, bisiklet, perde ve ses sistemi hoparlörü çaldığı öğrenildi. REKLAM

ÇALINAN EŞYALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlığı gerçekleştirenin M.S. olduğunu tespit etti. M.S. Adnan Kahveci mahallesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çalınan kurutma makinesi ile bisiklet de ele geçirildi. 17 bin lira değerindeki kurutma makinesi ile bisiklet, sahibine teslim edildi.

M.S.'nin sorgusunda hırsızlık suçunu işlediği sırada yanında bulunan kişinin olayla ilgisi olmadığını belirttiği öğrenildi. Polis ekipleri, M.S.'ye yardım eden şüphelinin benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğunu da tespit etti. 'Evden hırsızlık' suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.