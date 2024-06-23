Giray Altınok baba oluyor
2018'de Cansu Diktaş ile evlenen Giray Altınok, baba oluyor. Altınok'un eşi Diktaş, 6.5 aylık hamile olduğunu açıkladı
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Giray Altınok, kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile 2018'de nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten müjdeli haber geldi.
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Cansu Diktaş, 6.5 aylık hamile olduğunu açıkladı. Hamilelik fotoğraflarını yayımlayan Diktaş'ın karnının iyice büyüdüğü görüldü.
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"BU FOTOĞRAFLAR KONMADAN OLMUYORMUŞ"
Cansu Diktaş, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflara "Bu fotolar konmadan olmuyormuş. 6.5 aylık göbiş ve ben..." notunu düştü.
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Giray Altınok da eşine "Oy oy oy... Güzelliğe bak hele" sözleriyle karşılık verdi.