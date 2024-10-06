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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri! - Beşiktaş Haberleri

        Giovanni van Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından, "Savaştık, mücadele ettik ama son dakika golüyle berabere kaldık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 22:34 Güncelleme: 06.10.2024 - 22:34
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        Bronckhorst'tan Semih Kılıçsoy sözleri!
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        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, son dakikada yediği golle maçı 1-1 berabere bitirdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 17'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise puanını 5 yaptı. Maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, son dakika golüyle galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

        "SAVAŞTIK, MÜCADELE ETTİK AMA SON DAKİKA GOLÜYLE BERABERE KALDIK"

        Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, "Zor bir maç oynadık. Haftada 2 maç oynamak çok zor. Bugün de mental olarak zorluk yaşadık. Son anlarda, son paslarda doğru karar vermede sorunlar yaşadık. Bu da işimizi zorlaştırdı. Fiziksel olarak da zorluluklar yaşıyoruz. Ajax, Frankfurt, Kayseri gibi zor maçlar oynadık. Bu maçların ardından bugün de çok zor bir maçtı. Savaştık, mücadele ettik ama son dakika golüyle berabere kaldık. Daha iyi olmak için mücadele edeceğiz. Galip olduktan sonra rakiplerin bizi analiz etmesi anlamında işler daha da zorlaşıyor. Kayseri maçında da iyi oynadık ama bugünkü maç daha zordu. Defans arkasına atılan toplar ve ikinci toplarda maç fiziksele döndü. Bu maçlardan öğreneceğimiz şeyler var. Rakipler oyuncularımızın nasıl oynadığını çözüyor. Daha zor maçlarımız olacak ama daha yenilmedik. İki hafta dinlenme sürecimiz var. Daha iyi olacağız. Kendimiz geliştirmemiz lazım. Daha iyi olmak istiyoruz. Önümüzdeki 2 haftada bu sorunlarımızı çözüp daha iyi olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        "SEMİH SONRAKİ MAÇLARDA DAHA ÇOK ŞANS BULACAKTIR"

        Semih Kılıçsoy'un oynamaması ile ilgili soruya da cevap veren Van Bronckhorst, "Semih bizim için önemli bir oyuncu. Oynamaması ile ilgili sorunları anlayabiliyorum. Genç ve gelişim gösterebilen bir oyuncu. Ben kendisine inanıyorum. Bugün şans bulamadı ama milli takıma gidiyor. Daha çok şey öğrenecek. Öğrenmesi konusunda biz de ona yardımcı olacağız. Sonraki maçlarda daha çok şans bulacaktır" diye konuştu.

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