Cumhurbaşkanı Alpha Conde sürgüne yollanmayacak

AA

Devlet televizyonunda RTG'de askerî cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi (CNRD) tarafından hazırlanan bir bildiri okundu.

Bildiride, Cumhurbaşkanı Conde'nin halihazırda Gine'de bulunduğu ve hiçbir yere gönderilmeyeceği belirtilerek bu konuda hiçbir "baskıya boyun eğilmeyeceği" kaydedildi.

Dün Gine'yi ziyaret eden Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun, Conde'ye ülke dışına çıkarmayı teklif ettiği iddia edilmişti.

Conde'nin de bu teklifi reddettiği, yakın zamanda özel konutuna döneceğine inandığı kaydedilmişti.

Daha önce de komşu ülke Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Conde'yi Gine dışına çıkarmak için Fransa ve Kongo Cumhuriyeti'nin kendisiyle iletişime geçtiğini söylemişti.

CNRD bildirisinde geçen "baskılara boyun eğilmeyeceği" ifadesinin, bu girişimlere atfen söylendiği tahmin ediliyor.

ECOWAS heyetinin dünkü ziyaretinden hemen sonra cunta, Conde'nin ülkesinde bulunduğu göreve yakışır şekilde insanca muamele göreceğini açıklamıştı.

Conde'nin ise hâlâ istifa mektubunu imzalamadığı ve "bu mektubu imzalamaktansa ölürüm" dediği belirtiliyor.

NE OLDU?

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinde 5 Eylül'de silah sesleri duyulmuştu. Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Yarbay Mamady Doumbouya yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükûmet anayasa ve kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, Cumhurbaşkanı Conde'nin güvenli bir yerde tutulduğunu dile getirmişti.