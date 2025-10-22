Habertürk
        Gigi ve Bella Hadid kardeşler ablalarını evlendirirken gözyaşlarını tutamadı

        Gigi ve Bella Hadid kardeşler ablalarını evlendirirken gözyaşlarını tutamadı

        Gigi Hadid ile Bella Hadid kardeşlerin başka anneden olan ablaları Alana Hadid evlendi. Babaları Mohamed Hadid'in Los Angeles'taki evinde yapılan düğünde nedime olan Gigi ve Bella Hadid kardeşler, duygusal anlar yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 12:30 Güncelleme: 22.10.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ablalarına duygusal düğün
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gigi Hadid ile Bella Hadid kardeşlerin ablası Alana Hadid evlendi. Filistinli bir baba ve Hollandalı bir annenin çocukları olarak ABD'de dünyaya gelen ve Anwar adından erkek kardeşleri olan ünlü süper modeller, 42 yaşındaki üvey ablaları Alana'nın Ross Williams ile 18 Ekim'de gerçekleşen düğününe katıldı. Hadid kardeşler, düğünden fotoğrafları paylaştı.

        30 yaşındaki Gigi Hadid ile 29 yaşındaki Bella Hadid'in birden fazla üvey kardeşi var. Filistinli babaları Mohamed Hadid'in ilk eşi Mary Butler'dan 42 yaşında Alana ve 45 yaşında Marielle adında iki çocuğu daha var.

        
        lana, Marielle, Gigi ve Bella Hadid kardeşler
        lana, Marielle, Gigi ve Bella Hadid kardeşler

        Hadid kardeşler ayrıca bir kız kardeşleri daha olduğunu 2023'te öğrendi. Mohamed Hadid'in eski eşi Terri Hatfield Dull'dan da 23 yaşında Aydan Nix adında bir kızı var. Gigi ve Bella Hadid kardeşler, Aydan Nix ile iki yıl önce tanıştıklarını, bu yıl mayıs ayında açıklamıştı.

        Süper modellerin sonradan ortaya çıkan kardeşleri Aydan Nix
        Süper modellerin sonradan ortaya çıkan kardeşleri Aydan Nix

        Alana Hadid'in düğünü, baba Mohamed Hadid'in Los Angeles'taki evinde gerçekleşti. Alana Hadid; "Bunu bizim için anlam ifade eden bir yerde yapmak istedik, bu yüzden babamın evi doğal bir fikirdi" dedi.

        "42 yaşındayım ve evlenmek için uzun süre bekledim" diyen Alana Hadid, TV yapımcısı olan Williams Ross ile bir arkadaşlık uygulamasında tanıştığını söyledi.

        

        Düğünde Gigi Hadid ile Bella Hadid kardeşler, ablaları Alana Hadid için nikâh töreninde nedime olarak yer aldı. İkili, düğünde yeşil elbise giydi ve açık havada yapılan düğünde bir ara çıplak ayakla yürüdü.

        Ablalarına nedimelik yapan süper model kardeşler gözyaşlarını tutamadı
        Ablalarına nedimelik yapan süper model kardeşler gözyaşlarını tutamadı
        
        #Bella Hadid
        #Gigi Hadid
        #Alana Hadid
        #düğün

