Hadid, bir dede olarak her zaman torununun yanında olacağını ve onun için her şeyi yapacağını da belirtti.

Mohamed Hadid, paylaşımının bir kısmında "Senin yolda olduğunu duyduğum an güldüm ve gözyaşı döktüm. Ağladım, çünkü kalbimin daima sana ait olacağını biliyorum" sözlerine yer verdi.