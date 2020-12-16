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Gigi Hadid bebeğiyle ilk kez dışarıda görüntülendi - Magazin haberleri

Gigi Hadid bebeğiyle ilk kez dışarıda görüntülendi

Geçtiğimiz aylarda anne olan Amerikalı model Gigi Hadid, kızı ile ilk kez objektiflere yansıdı. Hadid, bir süre kız kardeşi Bella Hadid ve bebeği ile birlikte New York sokaklarında dolaştı

16.12.2020 - 11:54 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM
  • Üç ay önce sevgilisi Zayn Malik'ten ilk bebeğini dünyaya getiren ünlü model Gigi Hadid, kızı ile dışarı çıktı. 
  • KIZI İLE İLK KEZ DIŞARIDA GÖRÜNTÜLENDİ
     
    25 yaşındaki Hadid, önceki gün kendisi gibi model olan kız kardeşi Bella Hadid ve bebeği ile birlikte New York sokaklarında görüntülendi.
     
    Henüz bebeğinin yüzünü göstermeyen ve adını açıklamayan Hadid, kızı ile ilk kez dışarıda objektiflere takıldı.

  • Bir süre kız kardeşi ve bebeği ile dolaşan Hadid'in siyah kıyafetini şapka, bere, eldiven, güneş gözlüğü ve maske ile tamamladığı görüldü.

  • Öte yandan yıllardır bir dargın bir barışık aşk yaşayan şarkıcı Zayn Malik ile model Gigi Hadid, ilişkilerine dördüncü kez şans vermelerinin ardından büyük bir mutluluk yaşamıştı.
     
    Çift, eylül ayında bebeklerini kucaklaına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. 

  • İlk bebeğini kucağına alan Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kızımız aramıza katıldı ve çoktan dünyamızı değiştirdi" demişti.

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