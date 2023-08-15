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        Haberler Sağlık Gıdaların yıkandığı suya dikkat!

        Gıdaların yıkandığı suya dikkat!

        Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kaplan, sıcaklarda besinlerin erken bozulmasına bağlı olarak ishal vakalarının arttığını söyleyerek, "Besinlerin yıkandığı suların kirli olması yaz ishali olma oranını artırıyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:55
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        Gıdaların yıkandığı suya dikkat!
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        İshallerin virüs dışında bakteriler yoluyla bulaşan enfeksiyonlarla da görülebildiğini söyleyen Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Mustafa Kaplan, “Havaların ısınmasıyla beraber ve suların kirlenmesiyle beraber hastalarda ishal vakalarında artış görmekteyiz. Özellikle besinlerin yıkanmasında kirli suların kullanılması, havuza ve deniz sularına sıkça girilmesi ve buna bağlı su yutulması gibi durumlarda, yine sıcaklıklara bağlı olarak besinlerin hızlı bozulmasıyla beraber hastalarda ishal vakalarında bir artış görmekteyiz. Bu ishallerin çoğu virüs dediğimiz enfeksiyon sebeplerine bağlıyken, bazen bakteri dediğimiz bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak da görülebilmektedir” diye konuştu.

        KARINDA AĞRI İLK BELİRTİ

        Dr. Kaplan, yaz ishalinin karnın üzerinde mide kısmında bir ağrı ile kendini göstermeye başladığını söyleyerek, “Genelde yeni başlayan, yazın görülen ishallerde hastalarda yeni başlayan karın ağrısı olur. İlk başta mide kısmının yani karnın üst bölgesinde başlayan ağrıyla kendini gösterir. Daha sonra hastalarda şiddetli bulantı, kusma ve ishal ortaya çıkar. Genelde bu ishaller ciddi ishaller değillerdir. Birkaç günlük tedavi ile kendiliğinden toparlanabilir. Daha ciddi durumlarda ise ishal daha uzun sürmekte veya kanama ve gece şikayetleri ortaya çıkabilir. İshal tanımı genel olarak şöyledir; bir hasta normalde günde en fazla 3 defa tuvalete çıkar. 3’ten fazla tuvalete çıkması durumunda biz hastada ishalden bahsederiz” ifadelerini kullandı.

        HANGİ DURUMDA HASTANEYE BAŞVURULMALI?

        Yaz ishalinin genelde çocuk ve yaşlılarda gözlemlendiğini ve sıvı kaybının bu hasta grubunda fazla olduğunu söyleyen Kaplan, “Özellikle yaz ishali çocuklarda daha sık görülmekte. Çocuklarda ve yaşlı popülasyonda su kaybı çok fazla olmaktadır. Buna bağlı olarak hastalarda böbrek, elektrolit bozukluğu görülebilmektedir. Bu sebeple de hastaların hastaneye yatırılması gerekmektedir. Normalde çoğu ishal basit evde alınan önlemlerle kendiliğinden geçmektedir. Besinlerin düzgün yıkanması, içilen suya dikkat edilmesi gibi. Yine böyle hastalara patates, muz püresi veya pirinç lapası gibi besinleri tüketmesini tavsiye etmekteyiz. Hastaların bolca sıvı tüketmesini de öneriyoruz. Eğer bunlarla şikayetleri geçmezse, hastanın ishali artarsa, ishal süresi uzarsa veya ishalinde kan görülmesi ve gece tuvalete çıkma gibi durumlar olursa mutlaka hastaneye başvurmalarını öneriyoruz. Çünkü biz bu gibi durumlarda hastadan kan tahlili, dışkı tahlili ve gerekirse karın ultrasonu gibi şeyler yapıp hastalara destekleyici tedaviler vermekteyiz” şeklinde konuştu.

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