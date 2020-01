Gıdalarda pestisit tehlikesi!

HABERTURK.COM

Domates, salatalık ve yeşil biberde pestisit çıktı. Greenpeace Akdeniz tarafından yapılan incelemede, farklı marketlerden ve pazarlardan alınan numuneler incelendi. Greenpeace Akdeniz Gıda ve Tarım Projesi Sorumlusu Berkan Özyer, "Ağustos-Ekim-Kasım aylarında, her ay 10'ar tane olmak üzere yeşil biber, domates ve salatalık topladık. Bunların 5'ini semt pazarından diğer 5'ini de ulusal zincir marketlerden aldık. 620 tane farklı pestisit kalıntısı incelendi. Çıkan sonuçlar Gıda Mühendisi Bülent Şık tarafından değerlendirildi" dedi.

Özyer, sözlerini şöyle sürdürdü: "90 ürünün yüzde 52'sinde hormonal sistem bozucu pestisit kalıntıları ortaya çıktı. Bunların belli oranlarda prostat kanseri, meme kanseri, obezite gibi çok farklı ve ciddi sorunlara neden olan pestisit kalıntıları olduğu ortaya çıktı."

Domates, salatalık, yeşil biber yaz sebzeleri olmalarına rağmen dört mevsim tüketiliyor. Ancak araştırmadan çıkan bir diğer sonuç ise bu ürünlerin mevsim dışı üretildiği zaman kullanılan pestisit oranı da artıyor.

Greenpeace Akdeniz Gıda ve Tarım Projesi Sorumlusu Berkan Özyer, "Örneğin Ağustos'taki örneklerde toplam 30 örnekte 56 pestisit çıktı. Bu sayı ekim ayında 96'ya, kasım ayında ise 139'a çıktı. Mevsimini geçtikçe kullanılan pestisit miktarında muazzam bir artış var" dedi.

RAPORA GÖRE MARKETTEN ALINAN SEBZELERDE RİSK DAHA FAZLA

Rapora göre; marketten alınan sebzeler, pazardan alınanlara kıyasla yüzde 14 daha fazla risk içeriyor.

"Pestisitler bizi mahvediyor. Dünün ihtiyaçları, bugünün sorunları; bugünün ihtiyaçları da yarının sorunları olmaya devam edecek" diyen Halk Sağlığı Uzmanı ve Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Pestisitler yasaklandı çünkü zararlı" açıklamasında bulundu.

PESTİSİTLER KANSER SEBEBİ

"Her yere asit yağıyor" diyen Özyaral, sözlerine şöyle devam etti: "Her yeri biz mahvediyoruz. Dünyanın herhangi bir köşesinde olan bir olay dünyanın tamamını etkiler. Bunu sadece 'pestisit' diye basit görmemek lazım. Aşırı derecede bir temizlik heyecanıyla evin her tarafına koyduğunuz kimyasallar doğaya gidiyor, başka bir yere gitmiyor. Çiftçiyi çok iyi eğitmezseniz, sadece o ağacı ilaçladığını sanıyor ama ağaçtan aşağıya iniyor, toprağa gidiyor, toprağın altındaki tüm canlılara gidiyor. Aslında ikinci söylemek istediğim cümle; ne yersen osun. Pestisit yersem pestisit adam olurum. Her tarafımda kimyasallar olur, kanser olurum, kanserojen hücrelerle yüzleşirim. İçerde kimyasal reaksiyonlar gelişir.

Bir tarafta doğayı harab ediyorsunuz, bir tarafta 'ben buna para verdim, bitene kadar onu kullanayım' diyor. Öbür tarafta Rusya'dan mallar geri geliyor. Üçlü zarar görmeye başlıyorsunuz, ekonomiye de korkunç bir zarar veriyor."