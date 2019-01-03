Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018'de yıllık enflasyon yüzde 20,3 olurken, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 25,11, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 2,39 olarak hesaplandı.

Geçen sene bir önceki yıla göre gıda ve alkolsüz içecekler grubunda 113 ürünün fiyatında artış gözlenirken, 4'ünün fiyatında gerileme gerçekleşti.





Söz konusu dönemde fiyatı en çok zamlanan ürün yüzde 184 ile kuru soğan olurken, bu ürünün kilogram fiyatı 1,47 liradan 4,18 liraya çıktı. Kuru soğanı yüzde 91 ile salça, yüzde 75 ile patates, yüzde 68 ile bebek maması, yüzde 67 ile karnabahar, yüzde 62 ile kuru üzüm, yüzde 61 ile pırasa, yüzde 57 ile sivri biber izledi.

Ketçapta ve yeşil soğanda yüzde 55, tahinde yüzde 52, kekte yüzde 44, patlıcan, çarliston biber ve margarinde yüzde 43, armutta yüzde 42 fiyat artışı görüldü.

2017 yılının zam şampiyonu domatesin fiyatı da 2018'de yüzde 5 artarak 4 liraya çıktı.

Temel gıda maddelerine bakıldığında da tavuk eti yüzde 33, içme suyu ve buğday unu yüzde 31, süt yüzde 30, kuzu eti yüzde 25, yumurta yüzde 21, pirinç yüzde 20, ekmek, makarna ve yoğurt yüzde 18, dana eti de yüzde 9 zamlandı.

EN FAZLA FİYAT DÜŞÜŞÜ LİMONDA

Bu dönemde limonun fiyatı yüzde 23 azaldı. Bu ürünü yüzde 22 ile nohut, yüzde 5 ile leblebi, yüzde 1 ile mercimek takip etti.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda da ortalama sigara fiyatları yüzde 0,05 gerilerken, rakı fiyatı yüzde 40, şarap fiyatı yüzde 28, viski ve bira fiyatı yüzde 26 arttı.

Geçen sene fiyat artışı en yüksek ilk 20 ürün şöyle:

Türk lirası Türk lirası 2017 2018 Değişim Madde adları Aralık Aralık (Yüzde) Kuru Soğan 1,4728 4,1809 184 Salça 5,9397 11,3223 91 Patates 1,7567 3,0695 75 Bebek Maması (Toz Karışım) 91,9681 154,8652 68 Karnabahar 2,2308 3,7287 67 Kuru Üzüm 12,3856 20,0541 62 Pırasa 2,4286 3,9020 61 Sivri Biber 3,8470 6,0220 57 Ketçap 7,7978 12,1029 55 Yeşil Soğan 6,1678 9,5298 55 Tahin 23,5818 35,7973 52 Kek 12,6884 18,3181 44 Patlıcan 3,5891 5,1297 43 Margarin 7,3586 10,5169 43 Çarliston Biber 3,5130 5,0196 43 Armut 4,0190 5,7128 42 Tahin Helvası 17,8653 24,6793 38 Dolmalık Biber 4,2682 5,8358 37 Salatalık 2,9883 4,0701 36 Maden Suyu ve Sodası 2,7403 3,7220 36

Geçen sene fiyat düşüşü olan ürünler şöyle: