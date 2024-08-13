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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı - İş-Yaşam Haberleri

        Gıda Komitesi toplandı: Mevcut depo kapasitesi artırılacak

        Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ilgili bürokratların katılımıyla toplandı. Yapılan açıklamada, "Ülkemizde tarımsal ürünlerde arz ve talep dengesinin sağlanmasına, hem üreticilerimizin hem de tüm vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak dış ticaret tedbirleri dahil olmak üzere, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, depolanabilen ürünlerde arz ve talep dengesinin korunmasını teminen mevcut depo kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2024 - 09:40 Güncelleme: 13.08.2024 - 09:40
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        Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı
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        Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ev sahipliğinde toplandı.

        Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve ilgili bürokratlar katıldı.

        Toplantıda, komitenin aldığı önceki kararlarda gelinen aşama ve her ay düzenli olarak toplanan alt komitede yapılan çalışmalar değerlendirildi.

        Küresel ve yurt içi tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki son gelişmeler görüşülürken, devam eden 2024 yılı hasat sezonu da da dikkate alınarak tarımsal ürünlerdeki arz ve talep durumu ile ürün bazında oluşan ihtiyaçlar ele alındı.

        Ayrıca, üreticilerin korunması ve ürünlerinin daha iyi şartlarla değerlendirilmesi kapsamında güncel sorunlar ele alınırken, çözüm önerileri tartışıldı.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan komite toplantısı ile ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemizde tarımsal ürünlerde arz ve talep dengesinin sağlanmasına, hem üreticilerimizin hem de tüm vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik olarak dış ticaret tedbirleri dahil olmak üzere, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, depolanabilen ürünlerde arz ve talep dengesinin korunmasını teminen mevcut depo kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

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