Gustatory rinit

Yemek yedikten sonra başka bir alerjik reaksiyon belirtisi olmaksızın bir kişinin burnu akıyorsa, buna gustatory rinit denir. Gustatory rinit birçok insanı sıcak veya baharatlı yiyecekler yedikten sonra etkiler. Bir kişi bu yiyecekleri yediğinde, trigeminal duyusal sinir adı verilen bir sinir uyarılır ve bu da burun akıntısına neden olur.