Yemek yedikten sonra burnumuz neden akar? Yemek yerken burun akıntısının sebepleri nelerdir?
Birçoğumuzun müzdarip olduğu durumlardan biri de yemek yerken veya yedikten sonra burnumuzun akmasıdır. Bunun nedeni genellikle baharatlı besinler tüketildiğinden kaynaklandığı sanılsa da asıl sebepleri çok daha farklı olabilir. İşte detaylar...
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Burun akıntısı soğuk algınlığı veya alerjik sebeplerden dolayı her an başımıza gelebiliyor. Fakat yemek yerken veya sonrasında bazı insanlarda burun akıntısı sorunu olabiliyor. Bunun sebepleri nelerdir?
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Belirtiler
Bir kişi belirli bir tür yiyecek yedikten sonra veya bazı durumlarda herhangi bir yiyecek yedikten sonra burun akıntısı ve diğer semptomları yaşayabilir. Burun akıntısına aşağıdaki belirtiler eşlik edebilir:
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- Burunda tıkanıklık, tıkanıklık hissi
- Geniz akıntısı veya boğazın arka kısmında aşırı mukus
- Hapşırma
- Öksürük
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Nedenler
Bazı insanlar yedikleri yemek, gıda alerjisi, mevsimsel alerjiler ve diğer nedenlerden dolayı burun akıntısı yaşayabilir.
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Gustatory rinit
Yemek yedikten sonra başka bir alerjik reaksiyon belirtisi olmaksızın bir kişinin burnu akıyorsa, buna gustatory rinit denir. Gustatory rinit birçok insanı sıcak veya baharatlı yiyecekler yedikten sonra etkiler. Bir kişi bu yiyecekleri yediğinde, trigeminal duyusal sinir adı verilen bir sinir uyarılır ve bu da burun akıntısına neden olur.
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Alerjik rinit
İnsanlar bunu mevsimsel olarak veya yıl boyunca yaşayabilir. Genel olarak, toz, polen veya evcil hayvan tüyleri gibi çevresel tetikleyiciler semptomları tetikleyebilir. Bazı insanlar belirli gıda türlerine karşı bu tür alerjik reaksiyonlar gösterebilir.
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Alerjik rinit aşağıdaki semptomlara neden olabilir:
- Burun akıntısı veya tıkanıklığı
- Kaşıntılı gözler, ağız, boğaz veya cilt
- Kuru gözler
- Göz sulanması
- Hapşırma
- Yorgunluk
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Gıda alerjileri
Gıda alerjileri tipik olarak burun akıntısına neden olmazken, burun tıkanıklığına ve genellikle belirli bir yiyeceği yedikten sonraki 2 saat içinde ortaya çıkan diğer semptomlara neden olabilirler. Gıda alerjisi belirtileri hafiften şiddetliye kadar değişebilir ve şunları içerebilir:
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- Burun tıkanıklığı
- Hırıltılı solunum, öksürük veya nefes darlığı
- Boğazda sıkışma veya gıcırtılı, boğuk bir ses
- Kaşıntılı cilt
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- Ağızda karıncalanma veya kaşıntı hissi
- Dudaklar, yüz, dil ve boğaz dahil olmak üzere yüzde şişme
- Vücut şişmesi
- Baş dönmesi
Ciddi vakalarda, bir gıda alerjisi hayatı tehdit eden bir alerjik reaksiyon olan anafilaksiye neden olabilir.
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Tedavi seçenekleri
Bir kişi, alerjisi olduğu belirli tetikleyicilerden kaçınarak alerjik rinit semptomlarını önleyebilir. Bir doktor, deri veya kan testleri yaparak kişinin hangi maddelere alerjisi olduğunu bulmasına yardımcı olabilir.
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İnsanlar hem alerjik hem de alerjik olmayan riniti aşağıdaki yollarla tedavi edebilirler:
Dekonjestanlar: Dekonjestan ilaçlar, tıkalı burun semptomlarını azaltabilir. Alerjik reaksiyonlara ve sinüzite yardımcı olabilirler.
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Antihistaminikler: Alerjik reaksiyonlar için en yaygın tedavi, tabletler, burun spreyleri, göz damlaları ve kremler halinde temin edilebilen antihistaminiklerdir.
İmmünoterapi: Bir doktor, kişinin bir alerjene karşı duyarsızlaştırıldığı şiddetli alerjiler için immünoterapiyi önerebilir.
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Alerjik reaksiyonlar: Hayatı tehdit eden durumlar
Yemek yerken bir kişinin burun akıntısı yaşamasının birçok nedeni vardır. Bazı nedenler alerjik reaksiyonlar iken, diğerleri alerji ile ilgisizdir. Riniti olan kişiler için görünüm, durumun nedenine ve ciddiyetine bağlıdır.
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Bazı alerjiler hayatı tehdit edici olabilir ve yakın takip gerektirir. Şiddetli bir alerjinin varlığında, özellikle alerji şiddetli bir reaksiyona neden olabilecekse, tetikleyiciden kaçınmak için çok dikkatli olunmalıdır.
Kaynak: Medicalnewstoday
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