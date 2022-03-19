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Gezgin kuaför, mesleğini ve seyahat tutkusunu karavana taşıdı

Sırt çantasıyla 12 ülkeyi dolaşan kuaför Fikret Akpınar, kuaför salonuna dönüştürdüğü karavanıyla hem seyahat ediyor hem de mesleğini sürdürüyor

19.03.2022 - 14:25 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Bugüne kadar 12 ülkeye giden kuaför Fikret Akpınar, gezmeye ve mesleğine olan sevgisini, kuaför salonuna dönüştürdüğü karavanında bir araya getirdi. AA'nın haberine göre yaklaşık 22 yıldır kuaför olan 37 yaşındaki Akpınar, hayattaki en büyük iki tutkusunun seyahat etmek ve mesleği olduğunu söyledi.

  • Bu iki tutkuyu bir araya getirmeye karar veren Akpınar, iki yıl önce satın aldığı karavanı kuaför salonuna dönüştürdü. Kış aylarında Ankara'da, yaz aylarında ise Türkiye'nin dört bir yanında karavanıyla seyahat eden Akpınar, saç boyamadan kesime kadar bir kuaför salonunda olan tüm hizmetleri kadın müşterilerinin ayağına kadar götürüyor.

  • "DÜNYAYI 2 YIL SIRT ÇANTASIYLA GEZDİM"

    Karavan kuaför fikrinin, seyahat ettiği esnada aklına geldiğini anlatan Akpınar, "Dünyayı 2 yıl boyunca sırt çantasıyla gezdim. 12 ülke dolaştım ve oralarda da deneyim amaçlı kuaförlük yaptım. Türkiye'ye döndüğümde bu sefer karavanla seyahat etmeyi planlıyordum ama sonradan aklıma karavanı kuaför salonuna çevirme fikri geldi" dedi.

  • Böylelikle iki tutkusunu aynı anda gerçekleştirebildiğinin altını çizen Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Kovid-19 salgını ortaya çıkmadan hemen önce bu işe başlamıştım amacım karavanımla Avrupa'yı gezmek ve aynı anda da insanların saçlarını yapmaktı. Fakat pandemi olunca Türkiye'de kaldım ama bu benim açımdan güzel bir fırsata dönüştü. Çünkü salgın nedeniyle evinden çıkamayan kronik hastalar, yaşlılar bizleri evlerine davet etti, saçlarını yaptırdı."

  • "GELECEK AY TÜRKİYE VE ORTA DOĞU TURUNA ÇIKACAĞIM"

    Şu an havaların soğuk olması nedeniyle Ankara'da hizmet verdiğini belirten Akpınar, kadın müşterilerin kendisine sosyal medya üzerinden ulaştığını söyledi.

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