Son dönemde yaptığı yatırımlar ve yurtdışı atılımları dikkat çeken yerli 'unicorn' Getir, e-ticaret platformu n11'e yatırıma hazırlanıyor.
Getir'in kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu gelişmeyi, "Getir n11'e stratejik yatırım yapacak. Öngörüşmeler tamam. Sözü kestik darısı nikahı" ifadeleri ile duyurdu.
Getir'den yapılan açıklamada, n11'in hisselerinin kısmi satın alma işlemleri için kapsamlı inceleme sürecinin başlatıldığı ve Getir'in bu işlem ile birlikte Türkiye'deki en büyük yatırımını yapmış olacağı vurgulandı.
n11, Doğuş Grubu ile Güney Kore’nin en büyük teknoloji gruplarından SK Group’un ortaklığında Doğuş Planet çatısı altında Mart 2013’te kuruldu.
Platform, tüm kategorilerde 20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla kayıtlı iş ortağını 23 milyondan fazla kayıtlı kullanıcıyla buluşturuyor.
n11, 2020’de yeni kategorilere giriş yapmış ve garaj11 adı ile pazaryeri konseptli ikinci el araç platformunu hayata geçirmişti. Öte yandan, Market11 adı altında da online market servisine başlamıştı.
MOOV'UN YÜZDE 75'İNİ SATIN ALIYOR
Getir, geçtiğimiz haftalarda araç paylaşım platformu Moov'a yatırım yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. Yapılan açıklamaya göre, taraflar Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Moov'un yüzde 75'inin Getir'e satılması üzerine anlaşmaya varmıştı.
Getir, geçtiğimiz Mart ayında aldığı 300 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye'nin ikinci 'unicorn'u (milyar dolarlık girişim) olmuştu. En son Haziran ayı başında 550 milyon dolar yatırım alan Getir, bu yatırımın ardından değerini 7.5 milyar dolara taşımıştı.
2015 yılından bu yana market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan yerli girişim, son dönemde İngiltere, Hollanda, Fransa, ispanya ve İtalya gibi Avrupa ülkelerine açılarak dikkatleri üzerine çekti.
Getir, kısa bir süre önce de global genişleme hedefi doğrultusunda Güney Avrupa pazarında faaliyet gösteren Blok’un tamamını satın aldı
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