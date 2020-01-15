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İstanbul merkezli online sipariş firması Getir, Michael Moritz liderliğindeki Silikon Vadisi yatırımcılarından 38 milyon dolarlık yatırım aldı.

Dondurmadan telefon şarjına kadar birçok ürünün siparişini vermeye imkan tanıyan Getir, müşterilerine ortalama 10 dakikalık teslimat süresi vadediyor. Financial Times'ın haberinde konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen şirketin kurucu ortaklarından Nazım Salur "Tembelliği demokratikleştiriyoruz. 1-2 dolar ödeyerek özel uşağınız varmılş gibi davranabiliyorunuz" ifadelerini kullandı.

'BEKLENMEDİK MALZEMELERLE ÜRETİLMİŞ TÜRK LOKUMU GİBİ'

2015 yılında kurulan Getir'i yerinde incelemek üzere geçen yıl İstanbul'daki ofisine gelen Michael Moritz, şirkete tek başına 25 milyon dolarlık yatırım yaptı. Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan Moritz "Getir'in market ve yemek teslimatındaki karmaşık sorunlara yaklaşımı adeta yeni bir tarfle ve beklenmedik malzemelerle üretilmiş bir Türk lokumu gibi" ifadelerini kullandı.

Financial Times kalan 13 milyon dolarlık yatırım yapanların arasında Brezilyalı ve Türk sermaye sahiplerinin olduğunu bildirdi.

2019'un ikinci yarısında sistem üzerindeki siparişleri ikiye katlanan Getir sadece geçen ay 1.5 milyon teslimat gerçekleştirdi. Faaliyetlerine ilk olarak İstanbul'da başlayan firma yakın zamanda Ankara, İzmir ve Kocaeli'nde hizmet vermeye başladı