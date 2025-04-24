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        Haberler Spor Futbol İspanya Getafe - Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Getafe - Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU)

        İspanya La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, 33. haftada konuk olduğu Getafe'yi 1-0 mağlup ederken, galibiyeti getiren gol Arda Güler'den geldi. Milli yıldız, ceza sahası dışından sağ ayağıyla attığı harika golle eflatun-beyazlıları şampiyonluk yarışında tuttu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 00:22 Güncelleme: 24.04.2025 - 00:28
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        Arda Güler'in müthiş golü galibiyeti getirdi!
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        İspanya La Liga'nın 33. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 1-0'lık skorla kazanırken, üç puanı getiren golü Arda Güler kaydetti.

        21. dakikada sahne alan milli futbolcu, ceza sahası dışından sağ ayağıyla fileleri havalandırarak eflatun-beyazlılara zafere taşıdı.

        78. dakikada yerini Ceballos'a bırakan 20 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde 2. golünü atarken, toplamda ise 4 gole ulaştı.

        İkinci sıradaki Real Madrid bu sonuçla puanını 72'ye çıkarıp, lider Barcelona'nın 4 puan arkasında takibini sürdürdü.

        Getafe ise 39 puanla 12. sırada yer alıyor.

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