Getafe, Enes Ünal'ın gol attığı maçta San Roque de Lepe'yi mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi takım 19. dakikada Alvaro Vazquez'in attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya iyi başlayan ve 48. dakikada Juan Miguel Latasa'nın golüyle 1-1 beraberliği yakalayan Getafe, 70. dakikada Enes Ünal'ın kafa golüyle 2-1 üstünlük yakaladı.

San Roque de Lepe, karşılaşmanın 90+5. dakikasında David Santisteban ile skoru 2-2'ye getirdi ve maçın normal süresi bu şekilde tamamlandı.

Uzatmaya giden karşılaşmanın 100. dakikasında Borja Mayoral'ın golüyle karşılaşmayı 3-2 kazanan Getafe, Kral Kupası'nda 2. tura yükseldi.

Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan Enes, uzatmaların oynandığı 101. dakikada oyundan alınarak yerini Jaime Mata'ya bıraktı.

Diğer yandan Kral Kupası'nda 1. turun ilk sürprizini, La Liga takımlarından Cadiz'i 3-2'lik skorla eleyen 3. lig ekibi Real Union gerçekleştirdi.