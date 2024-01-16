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        Haberler Spor Futbol Getafe'de forma giyen Enes Ünal, sakatlığı nasıl atlattığını açıkladı - Futbol Haberleri

        Getafe'de forma giyen Enes Ünal, sakatlığı nasıl atlattığını açıkladı

        İspanyol ekibi Getafe'de top koşturan milli futbolcu Enes Ünal, 7 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra sahalara nasıl döndüğünü anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 11:45 Güncelleme: 16.01.2024 - 11:45
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        Milli forvetin sahalara dönüş süreci!
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        İspanya La Liga'da 10. sırada yer alan Getafe Kulübü, resmi internet sitesinde Enes Ünal dışında futbolcunun annesi, babası, eşi, kızı, kayınpederi ve taraftarlarla yapılan röportajlardan oluşan bir video yayınladı.

        "Uzun zaman tek başıma kaldım ve çok çalıştım. Nihayet takım arkadaşlarımla birlikte oldum ve onlarla beraber olmak beni çok mutlu etti." diyen Enes, "Başlangıçta koltuk değnekleriyle yürüyordum. Bunu fiziksel anlamda aşarken ilk insan olarak ardından sporcu olarak aşamalar kaydettim. Çok şükür kendimi tekrar futbolcu gibi hissediyorum." şeklinde konuştu.

        "BEN İNATÇI BİRİYİM"

        Getafe'de takım arkadaşlarının, taraftarların her zaman yanında olduğunu anlatan 26 yaşındaki forvet, "Ailem, özellikle eşim için de zor bir süreç oldu. Ben biraz inatçı biriyim. Eşim de bir dönem futbolcu olduğu ve benzer bir sakatlık geçirdiği için beni anladı. Bazen çok güzel günler geçirdik, bazen de zor geçti." açıklamasında bulundu.

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        Futbolcu olarak yoğun tempoda son 3 sezonu geçirdiğini, sakatlanınca kendisine ayıracak çok zamanı olduğunu ifade eden Enes,"Enerjini, aklını, zamanını tamamen futbola verince, kızın büyüme dönemi gibi bazı şeyleri kaybettiğinin farkında olamıyorsun. Hayatta daha önemli şeylerin olduğunu unutuyorsun. Ben her zaman iyi bir baba olmak istedim. Sakatlığımdan dolayı tabii ki boş zamanlardan yararlandım ve ailemle daha fazla vakit geçirdim." dedi.

        "NEREDEYSE AĞLAYACAKTIM"

        Enes, sakatlıktan sonra ilk kez sahaya çıkma anını "Neredeyse ağlayacaktım." diye aktararak, büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadığını dile getirdi.

        Getafe'nin "bir aile gibi olduğunu" vurgulayan Enes, "Taraftarlar bu zor anda benimle birlikte oldular. Teşekkürler. Eğer benimle olmaya devam ederlerse her şeyin üstesinden gelirim." ifadelerini kullandı.

        Diğer yandan taraftarlar da gönderdikleri mesajlarda, "Senin dönüşün en iyi haberdi. Seni çok özledik. Gollerini bekliyoruz. Bize mutluluk vermeye, hayal kurmamızı sağlamaya devam et. Seni çok seviyoruz." şeklinde konuştu.

        Enes'in babası Mesut Ünal, "Bu hayatta her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Sen şimdi o zorlukları geride bıraktın ve kolay günlere girdin. Herkes çalıştığının karşılığını alır. Bizler inanıyoruz ki çok çalışkan ve azimli bir delikanlısın. Futbol sahalarına sağlıklı ve sağlam bir şekilde döneceğine, daha çok goller atacağına inanıyoruz. Seni çok seviyoruz, başarılar diliyoruz." derken, annesi de "Yavrum, Enes'im seni çok seviyorum. Bu sezonun başarılı geçmesini diliyorum. Allah'a emanet ol." mesajını yolladı.

        Milli futbolcunun Belçikalı eşi Lisa Smellers ise "Seninle çok gurur duyuyorum. Zorlu bir yoldan geçtin, hiç kolay olmadı. Zor günler oldu ama üstesinden geldin. Fiziksel olarak seni eskisinden daha güçlü görüyorum." şeklinde konuştu.

        Enes'i oldukça duygularından anlar ise "Seninle çok gurur duyuyorum. Gollerini bekliyorum." diyen ve öpücük gönderen küçük kızından gelen mesaj oldu.

        Getafe, Kral Kupası son 16 turunda yarın sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

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