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Getafe'de Enes Ünal rüzgarı!

La Liga'da Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, bu sezon kaydettiği 9 gol ve 5 asistle takımının en skorer oyuncusu oldu

Giriş: 28.02.2023 - 13:53 | Güncelleme: ABONE OL
Getafe'de Enes Ünal rüzgarı!
İHA

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe’de top koşturan golcü oyuncu Enes Ünal, sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon İspanyol ekibiyle ligde ve kupada 25 maça çıkan milli futbolcu, bu müsabakalarda kaydettiği 9 gol ve 5 asistle takımın en skorer oyuncusu oldu.

GETAFE'NİN EN ÇOK GOL ATAN VE ASİST YAPAN İSMİ

La Liga’da son olarak Villareal filelerini sarsan Enes, ligde 8 gole ulaşırken gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü. Ligde 3 de asisti bulunan 25 yaşındaki oyuncu, takımının hem en çok gol atan oyuncusu hem de en fazla asist yapan ismi olmayı başardı.

Öte yandan milli futbolcu, Kral Kupası’nda da 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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