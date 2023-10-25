Germiyanoğulları Beyliği Kurucusu Kim, Nerede ve Ne Zaman Kuruldu? Germiyanoğulları Beyliği Kim Son Verdi?

Germiyanoğulları Beyliği Kurucusu Kim, Nerede ve Ne Zaman Kuruldu? Germiyanoğulları Beyliği Kim Son Verdi?

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Bulunduğu bölgede gerçekleştirdikleri imar faaliyetleri, kültürel faaliyetler ve güçlü ordusu ile de öne çıkan Germiyanoğulları Beyliği özellikleri nelerdir? Germiyanoğulları Beyliği’ne kim son verdi? İşte, tüm detaylar…

Germiyanoğulları Beyliği Nerede ve Ne Zaman Kuruldu?

1243 Kösedağ Savaşı’nı ardından Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla bağımsızlığı kazanan Germiyanoğulları Beyliği; 1278 yılında, Kütahya merkez olmak üzere kurulmuştur. Daha önceleri Malatya civarında yaşamakta olan Germiyanoğulları, 1277 yılında yaşanan Cimri Olayı’nın ardından Kütahya bölgesine yerleşmişlerdir. Cimri Olayı esnasında Anadolu Selçuklu Devleti’nin yanında yer alan Germiyanoğulları’na Kütahya ve çevresi ikta olarak verilmiş ve beylik burada kurulmuştur. Aynı zamanda Germiyanoğulları Beyliği başkenti de Kütahya’dır.

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Germiyanoğulları Beyliği Kurucusu

Kütahya ve çevresinde kurulan Germiyanoğulları Beyliği’nin kurucusu 1. Yakup Bey’dir. Aynı zamanda beyliğin en parlak dönemi olarak da değerlendirilen 1. Yakup Bey döneminde beyliğin nüfuz alanı Kırşehir’e kadar uzanmıştır. Bizans İmparatorlu ile de savaşların yaşandığı bu dönemde Alaşehir kenti Germiyanoğulları tarafından kuşatılmış, kent alınamamış ancak vergiye bağlanmıştır.

Germiyanoğulları Beyliği Kısaca Bilgi

Yakup Bey devrinde en parlak dönemini yaşayan Germiyanoğulları Beyliği’nde, Yakup Bey’in ardından tahta Mehmed Bey; ondan sonra ise Süleyman Şah geçmiştir. Şah Çelebi olarak da bilinen Süleyman Şah döneminde beylik Karamanoğulları ile Osmanlılar arasında kalmış ve Süleyman Şah da Osmanlılar ile aile bağı kurarak Osmanlılara yakınlaşmıştır.

Süleyman Şah döneminde hükümdarın kızı olan Devlet Hatun, 1. Murad’ın oğlu olan Bayezid ile evlendirilmiş ve Germiyanoğulları’na ait olan Kütahya, Simav ve Tavşanlı Osmanlı Devleti’ne çeyiz olarak verilmiştir.

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Süleyman Şah’ın ardından gelen II. Yakup Bey devrinde ise Germiyanoğulları Beyliği, 1390 yılında tamamen Osmanlı idaresi altına girmiştir. Germiyanoğulları Beyliği her ne kadar Ankara Savaşı’ndan sonra bir kez daha bağımsızlığını kazansa da bu durum çok uzun sürmemiş ve beylik 1413 yılında bir kez daha Osmanlı hakimiyeti altına girmiş ve beyliğin siyasi hayatı sona ermiştir.

Germiyanoğulları Beyliği Özellikleri

Germiyanoğulları Beyliği 1278 yılında Kütahya ve çevresinde kurulmuştur.

Beyliğin kurucu I. Yakup Bey, başkenti ise Kütahya’dır.

Yakup Bey dönemi beyliğin en parlak dönemidir.

Beyliğin Osmanlı Devleti ile olan ilişkileri Süleyman Şah döneminde başlamıştır.

Süleyman Şah döneminde Osmanlı Devleti ile akrabalık ilişkileri kurulmuş ve beyliğin başkenti Kütahya başta olmak üzere Tavşanlı ve Simav, Osmanlılara çeyiz olarak verilmiştir.

Germiyanoğulları Beyliği 1390 yılında Osmanlı Devleti idaresi altına girmiştir.

1402 yılına bağımsızlığını yeniden kazanan Germiyanoğulları Beyliği, 1413’de bir kez daha Osmanlı hakimiyetine boyun eğmiş ve beyliğin siyasi hayatı sona ermiştir.

Germiyanoğulları Beyliği’ne Kim Son Verdi?

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Kütahya’da varlığını sürdüren Germiyanoğulları Beyliği’ne, ilki 1390 ikincisi ise 1413 tarihi olmak üzere Osmanlı Devleti son vermiştir. 1. Kosova Savaşı’nda I. Murad’ın şehit olması üzerine, Germiyanoğulları hükümdarı II. Yakup Bey Osmanlı baskısından kurtulmak istemiş ve Kütahya başta olmak üzere bazı bölgeleri geri almıştır. Bunun üzerine harekete geçen Yıldırım Bayezid 1390 yılında GErmiyanoğulları’nı ele geçirmiştir.

Germiyanoğulları Beyliği 1402 Ankara Savaşı’nın ardından yeniden bağımsızlığını kazansa da bu durum çok kısa sürmüş ve 1413 yılında Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmed, bu beyliğe bir kez daha son vermiştir.

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