Gerilim tipi baş ağrısı

Gerilim baş ağrılarının yarım saat ile 7 gün arası sürebilir. Daha uzun sürmesi halinde bu ağrı kronikleşir. Bu hastalık genelde kadınlarda daha fazla görülür. Bu hastalık seyrek mi sık mı yoksa kronik mi olmasına ve hastanın ağrı şiddetine göre gruplandırıldığı için, tedavi yöntemi de farklılık gösterebilir.

Gerilim baş ağrısı seyrek yaşanıyor ise, hafif ve orta şiddette seyreder. Genel olarak ayda bir yılda ise 12 den az yaşanır. Mide bulantısı yapmaz ve fiziksel aktiviteleri etkileyen durumlar ortaya çıkarmaz.

Gerilim baş ağrısı daha sık görülme takvimi yılda 12 gün ve üstü ve 180 gün ve altı sıklıkla seyreder. Bu ağrıda da fiziksel aktiviteler etkilenmez ve mide bulantısına rastlanmaz.

Kronikleşen gerilim başağrısında ayda en az 15 gün ve daha fazla süre ağrı yaşanabilir. Yılda 180 günden fazla yaşanıyorsa ağrı kronikleşmiş bir hal almıştır. Bu durum aşırı ilaç kullanımına, günlük hayatı olumsuz etkilemesine neden olur. Migrenle aynı bulgulara sahiptir.

Gerilim baş ağrısın kaynağı stres ve gerilimdir. Stres yapıldığında başta bulunan kaslarda hassasiyet yaratır ve ağrıya neden olur. Bu tür ağrıların altında depresyon da göz önünde bulundurulmalıdır.

Ağrı daha sık ve daha şiddetli bir hal alırsa, bu ağrılar 50 yaşından sonra başlamış ise, ağrıyla beraber ateş, ensede kasılma ve deri döküntüsü meydana gelirse, kanser ve HIV virüsü taşınan kişilerde görülürse zaman kaybetmeden bir doktora başvurmak gerekmektedir.



Acil Servise Başvurmanız Gereken Durumlar Nelerdir?

Daha önce şiddetli baş ağrısı çekmeyen kişiler, ani ve patlayacak şekilde baş ağrısı şikayeti başlayanlar acil servislere başvurmalı. Bu tür ağrılar beyinde olası bir kanamadan dolayı da kaynaklanabilmektedir.

Baş ağrısı ile beraber, kol ve bacaklarda güçsüzlük, görmede azalma, konuşma ve anlama bozukluğu olan kişiler en yakın acil servise başvurmalıdır.

Baş ağrısı oluşmadan önce hasta travma geçirmiş ise hastane acil servislerine başvurmalıdır.

Baş ağrısının gerilimden dolayı olup olmadığını anlamak için MR ve BT çekilmeli, gerek görülürse kan tahlilleri yapılmalıdır.

Ağrı Kesici Kullanırken Dikkat Edilmeli

Baş ağrılarında her hangi bir hekime danışmadan evde alınan ağrı kesiciler, ağrıların kronikleşmesine ve devam etmesine neden olur. Bu ağrılarda mutlaka doktor kontrolünden geçildikten sonra, belirlenen hastalık için gerekli ilaç tedavisi uygulanmalıdır.

Gerilim tipi baş ağrısına karşı alınabilecek önlemler

Yoğun bir tempoda çalışmayın

Kendinize zaman ayırarak, keyif aldığınız şeylerle vakit geçirin

Yürüyüş yapın

Gün içinde Ilık duşlar alın

Gerginliğinizi artıracak kitap ve filmlerden uzak durun