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        Haberler Gündem 3. Sayfa Geri manevra yaparken hamile eşini ezdi! | Son dakika haberleri

        Geri manevra yaptı, 5 aylık hamile eşini ezdi: Genç kadın hayatını kaybetti

        Kilis Musabeyli'de korkunç bir olay meydana geldi. Geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini ezdi. 21 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 22:52 Güncelleme: 29.04.2025 - 22:52
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        Geri manevra yaparken hamile eşini ezdi!
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        Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı köyünde meydana gelen kazada, geri manevra yapan uzman çavuş, 5 aylık hamile eşini fark etmeyerek ezdi. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş M.D., Hasancalı köyünde 06 CUU 504 plakalı aracıyla geri geri çıkarken, aracın arkasında bulunan eşi A.D.'yi fark etmeyerek çarptı. 21 yaşındaki A.D., olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının 5 aylık hamile olduğu, çiftin ise 7 aylık evli oldukları öğrenildi.

        Olayın ardından köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.D.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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