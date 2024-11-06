Geri manevra yapan servis minibüsü kadına çarptı
Bursa'da geri manevra yapan servis minibüsü, sokaktan geçen kadının ayağını ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi'nde sürücüsünün geri manevra yaptığı servis minibüsü sokaktan geçen kadına çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle kadın yere düşerken, ayağı servis minibüsünün altında kaldı.
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İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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O anlar sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.