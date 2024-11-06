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        Haberler Gündem Güncel Geri manevra yapan servis minibüsü kadına çarptı | Son dakika haberleri

        Geri manevra yapan servis minibüsü kadına çarptı

        Bursa'da geri manevra yapan servis minibüsü, sokaktan geçen kadının ayağını ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:01 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:05
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          Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi'nde sürücüsünün geri manevra yaptığı servis minibüsü sokaktan geçen kadına çarptı.

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          Çarpmanın etkisiyle kadın yere düşerken, ayağı servis minibüsünün altında kaldı.

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          İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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          O anlar sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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