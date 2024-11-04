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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Geri dönüş ateşini Winck yaktı! - Kasımpaşa Haberleri

        Geri dönüş ateşini Winck yaktı!

        Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta 1 gol 1 asistle oynayan Claudio Winck, performansıyla fark yarattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 12:06 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:06
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        Geri dönüş ateşini Winck yaktı!
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        Beşiktaş deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1'lik skorla kazanan Kasımpaşa'da Claudio Winck bir gol, bir asistlik performansıyla beğeni topladı.

        Paşa'nın 30 yaşındaki Brezilyalı sağ beki, Beşiktaş karşısında 54. dakikada attığı golle takımının geri dönüş ateşinin fitilini yakan isim oldu.

        Atılan şık gol, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

        88. dakikada Mamadou Fall'un attığı golde de asisti yapan Winck, 1 gol 1 asistle takımını galibiyete taşıyan isimlerden oldu.

        Geçen sezonki performansıyla beğeni toplayan Brezilyalı, sezonu 32 maçta 3 gol 2 asistle tamamlamıştı.

        Bu sezona da flaş bir giriş yapan Winck, 2. golüne imza attı ve toplamda yaptığı 3 asistle birlikte daha 11 maçta 5 gole direkt katkı yaptı.

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