Gerçeklik algısı yetişkinleri oyun bağımlısı yapıyor

Bağımlılıklar konusunda araştırma yapan Iğdır Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, yeni çıkan 748 oyunu inceledi. Oyunlar içerisinde savaş ve dövüş konulu olanların yüzde 14, strateji, macera ve sorumluluk odaklı olanların ise yüzde 37'lerde olduğunu belirleyen Doç. Dr. Yıldırım, oyun üretimi ve tercihlerinde günlük yaşam alanı, eylem ve sorumluluklarına dair içeriklerin arttığını gözlemlediklerini söyledi.

Doç. Dr. Yıldırım, "Daha öncesinde oyunlarda doğrudan rekabet edip kazanma veya savaşarak yok etme konuları belirleyiciyken; son zamanlarda stratejik, kurgusal, sorumluluk yüklenme, bir maceraya girişmek gibi konular belirleyici oldu. Online oyun satış platformlarına bakıldığı zaman savaş ve dövüş oranlarında azalma görülürken; strateji, kurgu, macera veya gündelik yaşamı karşılayan konuları içeren oyunların sayısı yıllar geçtikçe artıyor” dedi.

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Oyun üretimi ve tercihlerine bakıldığında günlük yaşam alan, eylem ve sorumluluklarına dair içeriklerin giderek arttığının görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Yıldırım, “Bu durum oyun bağımlılığının çocuklar ile birlikte genç ve yetişkinler için de yaygın bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor. Son zamanlarda oyunların çocuklar, gençler ve yetişkinlerin hayatında ciddi bir önem taşıdığını görüyoruz" diye konuştu.

"TOPLUMSAL HAYATTAN DAHA FAZLA SOYUTLANMA SÖZ KONUSU OLUYOR" Gerçeklik algısının oyunlarda daha çok yer almasının bağımlılık oluşmasına sebep olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Yıldırım, "Oyunları incelediğimiz zaman son zamanlarda çıkan birçok oyunda gerçeklik algısının daha çok olduğunu gördük. Bu algının da sadece görseller ve teknolojik boyutlarda değil, günlük yaşamda karşılaştığımız olay olgu ve durumlar ile temel yaşam pratiklerimizi yansıtan oyunların yaygınlaştığını fark ettik. Özellikle küresel krizler toplumsal problemlerin oyunlara dahil olması, insanların sorumluluk algısının da oyun temelli sembollerle gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu açıdan oyun bağımlılığı sadece çocuklarda değil genç ve yetişkinlerde de yaygınlık kazanıyor. Çünkü günlük yaşamın stresini veya bireysel problemlerini oyun aracılığıyla geçici bir süre de olsa hafifleten ve rahatlatan nitelikleri ile oyun bağımlılığına maruz kalındığı söylenebilir. Bireylerin günlük medya kullanım süresi arttıkça oyun bağımlılığına eğilim ve toplumsal hayattan daha fazla soyutlanma söz konusu oluyor" ifadelerini kullandı.