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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde İşletme Profesörü olan Recai Coşkun bilimsel dergilerin güvenirliğini sorgulamak için tamamen gerçek dışı bir makale yazdı. Prof. Dr. Coşkun'un yazdığı "Bilgelik olarak dijital işletmecilik” adlı kurgusal makale uluslararası endekslerde taranan bir dergide yayınlandı.

Üstelik de tamamen hayal ürünü kaynaklar gösterilerek kaleme alınan makale hiçbir editör ve hakem engeline de takılmadı.

MAKALEYİ YAYINLAYANLARI ELEŞTİRDİ

Kurgusal makalenin yayınlanmasına şaşkın olan Profesör Recai Coşkun, günümüzde çok emek gerektiren süreçlerin istismara açık bir hale geldiğini belirtti. Makalenin yayınlanmasına onay verenleri eleştirerek, “Ben onların yerinde olup makalenin başlığına baksaydım gülümser ve kim benimle dalga geçmek istiyor acaba diye düşünürdüm” dedi.

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“HERKES KOLAY YOLDAN YAYIN YAPMA DERDİNDE”

Coşkun, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan sahte bir makalenin ne derece kolay bir şekilde bilimsel bir dergide yayınlanabileceğini göstermek için böyle bir kurgu yaptığını söyledi. Daha önce kendi yazdığı makaleden örnek veren Profesör Recai Coşkun, “Mesela benim bir makalem üç sene sürdü. Gelişleri, gidişleri, düzeltmeleri, yurt içine gönderdiğim bir makalem altı kere reddedildi. Artık kolay yoldan yayın yapmak herkesin hoşuna gidiyor” dedi.

“PUAN ALABİLMEK İÇİN GERÇEK DIŞI MAKALE YAZILIYOR”

Her akademisyenin yıllık bazda yayın teşviki alabilmesi için belli bir puanı karşılaması gerekiyor.

Bu durumun gerçek dışı makalelerle suiistimal edilebildiğini söyleyen Recai Coşkun, “Yayın teşviki dediğinizde belli bir puanı aldığınızda maaşınıza belli bir oranda düzenli olarak yansıması oluyor. Bu nedenle bu kötüye kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

*Haberin görseli iStock tarafından servis edilmiştir