Gerçeği aratmayan tatbikat: Kendini rolüne fazla kaptırdı güçlükle sakinleştirildi
Antalya'nın Serik ilçesindeki devlet hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği ikinci kattaki cerrahi servisinde yangın çıktı. Hastalar acil koduyla güvenli şekilde tahliye edildi. Senaryo gereği hasta ablasını gözyaşları içinde arayan kadın, kendini rolüne fazla kaptırınca ekipler tarafından güçlükle sakinleştirdi.
- 1
Serik Devlet Hastanesi'nde, 2024 yılı Hastane Afet Planı (HAP) çerçevesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikata UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ve itfaiye ekipleri de katıldı.
- 2
Gerçeğini aratmayan tatbikatta senaryo gereği ikinci kattaki cerrahi servisinde yangın çıktı.
- 3
Bu sırada hasta yakını rolündeki bir kişi, rolüne kendini iyice kaptırıp ağlamaya başladı.
-
- 4
Yine senaryo gereği ekiplerin kriz yönetimini güçleştirmek için sürekli bilgi almaya çalışan kadın, "Ablam, ablam nerede. Ne olur bilgi verin" diyerek gözyaşı döktü.
- 5
Ekipler tarafından güçlükle sakinleştirilen kadın hastaneden çıkarıldı.
- 6
Tahliye edilen hastalar, olay yerinde bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edilirken, dumandan etkilenenlere UMKE ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapıldı.
-
- 7
Tatbikatla ilgili açıklama yapan Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Kurt, "İkinci cerrahi serviste gerçekleştirdiğimiz bu tatbikat, hastanemizin acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçebilmesi için önemli bir adımdı. UMKE ve itfaiye ekipleriyle iş birliği içinde çalışarak, oluşabilecek afet durumlarına karşı hazırlık seviyemizi artırdık. Tatbikatlarımız sayesinde tüm ekibimizin afetlere karşı koordinasyon ve müdahale yetkinliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.