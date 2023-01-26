"İYİ İNSANLARIN EDEPSİZLERDEN DAHA FAZLA"
Uzun süredir magazin gündemini meşgul eden olaylı ayrılık sornası Shakira yeni yıl mesajında da manidar bir mesaj paylaşmıştı. Şarkıcı, "Bu yeni yılda yaralarımız hala açık olsa da, zamanın cerrah elleri var. Birisi bize ihanet etmiş olsa bile güvenmeye devam etmeliyiz. Küçümseme karşısında, kendine değer vermeye devam et. Çünkü iyi insanlar edepsizden çok daha fazla. Gidenler daha az, yanımızda kalanlar çoktur. Gözyaşlarımız israf değildir, geleceğin doğacağı toprağı sular ve bizi daha fazla insan yapar, böylece kalp kırıklığının ortasında sevmeye devam edebilirsin" ifadelerini kullanmıştı.