Gerard Pique'den Shakira'ya: Ayrılığımızı yanlış anlattı
Gerard Pique, Shakira'nın 2022 yılında sona eren ilişkileri hakkında kamuoyuna yanlış bilgi verdiğini öne sürdü
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Shakira ve Gerard Pique'nin 11 yıllık birlikteliğinin 2022'de sona ermesinin ardından Pique cephesinden ayrılıkla ilgili açıklama geldi. 37 yaşındaki emekli İspanyol futbolcu, ayrıldıktan iki yıl sonra konuyla ilgili verdiği bir röportajda, Shakira'yı ayrılıkları konusunda tam olarak dürüst olmamakla suçladı.
Pique ile birlikteliğinden iki çocuk dünyaya getiren 47 yaşındaki Shakira, Pique'nin kendisini aldattığı yönündeki söylentiler üzerine eski Barselona yıldızından Haziran 2022'de ayrıldığını açıklamıştı.
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Kolombiyalı şarkıcı, ayrılık sonrası çıkardığı şarkılarda Pique'ye gönderme yaparak onu 'Voldemort' gibi lakaplarla anmıştı.
CNN’e konuşan Pique, "Sonuçta, gerçek ya da olanlar ve yaşananlar anlatıldığı gibi değil. Ben bu durumu kontrol edemem" dedi.
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Pique, 25 yaşındaki Clara Chia Marti ile birlikte ve çok mutlu olduğunu söyledi. Eski futbolcu, "Sevdiklerim, ailem ve arkadaşlarım çevremde. Onlar seni gerçekten tanıyor, ne yaptığını biliyor ve bu bana büyük bir huzur veriyor" ifadesini kullandı.
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Pique ayrıca, "Çok mutluyum, harika vakit geçiriyorum ve kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Sahip olduğum hayat, 20 yılı aşkın süredir hayatımın kulübünde oynayabilmek, harika çocuklar, inanılmaz bir aile, ömür boyu sürecek arkadaşlar, okuldan hala sahip olduğum arkadaşlar" diye ekledi.
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2022'de İspanyol yayın kuruluşu El Periodico, Pique'nin pop yıldızı tarafından evden kovulduğunu yazmıştı.
Shakira, aldatıldığını, kendisi yokken evlerinde bir kavanoz çilek reçeli yendiğini keşfederek ortaya çıkardığını anlatmıştı. Çünkü evde çilek reçeli yiyen tek kişi kendisiydi.
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2023 yazında Pique'nin, Barselona'ya ilk taşındığında Shakira ile paylaştığı eve Clara Chia'nın taşındığı öğrenilmişti.
Ocak 2023'te, Pique'nin yeni kız arkadaşını, Shakira'dan ayrılmadan önce futbolcunun evinde gösteren Zoom görüşmesi kayıtları ortaya çıkmıştı. O dönemde Shakira'nın iki çocuğuyla birlikte yurt dışında olduğu öğrenilmişti.
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Pique ve Shakira'nın birlikteliğinden Milan (11) ve Sasha (9) adında iki oğlu var.